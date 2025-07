Quién es Yo Me Llamo Vicente Fernández, ganador de la décima temporada: qué hace, su esposa e hija

Víctor Manuel, el imitador de Vicente Fernández, se suma a la lista de ganadores de Yo Me Llamo luego de obtener la mayoría de los votos de los televidentes y de enfrentarse al talento de los dobles de Paquita la del Barrio, Luis Alfonso y Gloria Estefan.

Mira también: Jurado de Yo Me Llamo recordó los momento de pánico que vivió cuando sufrió un infarto hace 11 años



Quién es Yo Me Llamo Vicente Fernández, ganador de la décima temporada

Víctor Manuel es un joven de 22 años que se presentó frente a Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz con la ilusión de dar a conocer su talento a Colombia, pues es un destacado cantante de música ranchera que daba serenatas en diferentes establecimientos comerciales y eventos que tenían lugar en Armenia y Medellín.

Es hijo de Nathaly Peláez y Víctor Serna. Durante la Semifinal, el joven tuvo la oportunidad de ponerse en contacto con sus seres queridos y fue allí, en televisión nacional, que su progenitor le expresó por primera vez lo mucho que lo ama.

Mira también: Laura Acuña canta un tema icónico de Rey Ruiz: Amparo da su opinión sin filtro alguno

Publicidad

“Quiero decirle que me siento muy orgulloso (…) No se le olvide que lo amo mucho y que Dios me lo guarde y me lo bendiga siempre”, expresó en medio de la trasmisión.

Su pareja sentimental es Nathaly Peláez, con quien tiene a un bebé recién nacido que, de hecho, llegó al mundo cuando él se encontraba compitiendo en el Templo de la Imitación; por lo que ese bebé se convirtió en el combustible para no desfallecer a pesar de la presión de la competencia.

Publicidad

Durante el programa, destacó por lo joven y receptivo que es, pues en varias ocasiones atendió las recomendaciones que le hacían los expertos para estar cada vez más cerca del personaje, lo que lo llevó incluso a aceptar la condición que retirarse los brackets.

Mira también: Melina Ramírez habla de la complicada cirugía a la que se sometió: "Podía perder el brazo"

Gracias a su participación en el programa logró crear una comunidad de más de 30 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram que lo apoya incondicionalmente en su carrera artística, pues no solo comparte contenido relacionado con la producción de Caracol Televisión, sino que también expone cómo es la relación con sus colegas y los eventos en los que tiene la posibilidad de estar a lo largo del país.

Con su triunfo en la competencia, muchos esperan saber qué hará con el millonario premio que obtuvo en la Gran Final y el acumulado que logró en la competencia.

Publicidad