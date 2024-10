Yo Me Llamo José José recuerda qué sintió al conocer al artista original en el 2012

Yo Me Llamo José José fue el ganador de dos temporadas de Yo Me Llamo, el número dos y la cuatro, que fue un formato especial llamado All Stars. Su voz y su impresionante parecido con el artista original lo dejaron en la mente de los colombianos.

Ahora, el artista recordó en medio de un video en vivo con Caracoltv.com que tenía contacto con el original aproximadamente desde el 2010, sin embargo, fue hasta el 2012 que creció su conexión y empezaron a tener más cercanía.

Al verlo se sintió motivado por el artista y muy emocionado por estar allí, durante la entrevista comentó que no comentaría nada acerca del tema personal que los involucra, no obstante, está orgulloso del legado que ha podido dejar.

Manuel José, imitador de Yo Me Llamo José José no se graduó de la universidad

Durante la entrevista, el hombre es cuestionado acerca de lo que estaba haciendo antes de entrar a la competencia. De esta forma, revela que tenía dos sueños, el primero era ser sacerdote, algo que finalmente no hizo porque se concentró en la música.

Su segunda meta era ser contador y, de hecho, se encontraba estudiando esta carrera, pero no la pudo terminar. Cuando estaba en séptimo semestre tuvo que salir, pues fue el año en el que se presentó a la temporada dos, que finalmente ganó.

A pesar de que, de una u otra forma sacrificó dos de sus metas, lo cierto es que consiguió otra muy importante y que marcó su vida, pues tras ser uno de los imitadores más reconocidos de José José ha visitado varios países y se dedica a vivir de la música, algo que siempre tuvo como objetivo.