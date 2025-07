Yo Me Llamo

Capítulo Final Yo Me Llamo: Yo Me Llamo Vicente Fernández ganó gracias a los colombianos En la Final los televidentes tienen la última palabra y escogen al ganador entre Yo Me Llamo Paquita la del Barrio, Vicente Fernández, Gloria Estefan y Luis Alfonso. Solo un imitador se lleva 500 millones de pesos.