VIDEO: Rey Ruiz hizo a más de uno derramar lágrimas con su despedida a Yo Me Llamo

No cabe duda de que la presencia de Rey Ruiz en esta temporada de Yo Me Llamo fue encantadora para los televidentes y también para Amparo Grisales y César Escola, quienes compartieron la mesa con él todos los capítulos.

Lee más: Estos son los finalistas de Yo Me Llamo 2025: El eliminado no puede hablar con claridad

La competencia para encontrar al mejor imitador de Colombia está a punto de terminar, ya conocemos a los cuatro finalistas y cómo votar por ellos. Debido a esto, las presentadoras y los jurados han empezado a despedirse de la maravillosa experiencia.

Dos de las nuevas estrellas de la producción en la temporada actual fueron Laura Acuña y Rey Ruiz. La bumanguesa tuvo sus segundos de protagonismo al interpretar una canción del ‘El Bombón de la Salsa’ y él se mostró muy honrado.

Publicidad

Rey Ruiz se despidió de Yo Me Llamo

Segundos después, el mismo jurado tomó la palabra sobre el escenario y, muy conmovido, les hizo saber a sus colegas que trabajar en el Templo de la Imitación ha sido algo que jamás olvidará y que lo hace sentir muy orgulloso.

Publicidad

“Los aprendí a conocer, no como compañeros, como amigos. Los admiro a los dos, llevan tanto tiempo aquí haciendo esto y lo hacen con mucho respeto. Que yo ocupara esa silla es más que un honor”, inició diciéndoles a Amparo Grisales y César Escola. Cómo no, el cantante también le dedicó unas palabras a su compañero más imprudente y ocurrente: Aurelio Cheveroni: “eres un gran lobo, dices las cosas que no podemos decir nosotros”, mencionó entre risas.

Lee más: Laura Acuña canta un tema icónico de Rey Ruiz: Amparo da su opinión sin filtro alguno

Como respuesta, la Diva de Colombia le explicó que la silla junto a ella la han ocupado muchos artistas, todos han dejado huella, pero, sin duda, la del cubano “es imborrable, hermosa”, adicionalmente, le respondió: “eres una gran persona, un gran artista, nos llenaste de cariño y compartiste con nosotros momentos fuera de esta mesa. Eres un ser humano maravilloso”.

“Nos mostraste el don de artista, de persona, de gente, el corazón que tienes. Nos hemos encariñado mucho contigo y con Sonia (su esposa). Ha sido de verdad un orgullo verte cada noche en Yo Me Llamo compartiendo, divirtiéndonos y emocionándonos, fue un placer compartir contigo esta temporada”, finalizó el Maestro Escola.

Publicidad

Votar en Yo Me Llamo

Publicidad

Este es el paso a paso que debes seguir para votar por tu imitador favorito de la temporada:



Ingresar a https://www.caracoltv.com/yomellamo Los usuarios encontrarán directamente las fotos de los cuatro finalistas de Yo Me Llamo con sus respectivos botones de votación: Paquita la del Barrio, Luis Alfonso, Vicente Fernández y Gloria Estefan. Allí deberán escoger solo a uno. Luego de seleccionar “votar”, aparecerá una ventana con la foto de tu favorito para confirmar la intención de voto.

Para más información al respecto, lee este artículo.