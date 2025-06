El capítulo 114 de Yo Me Llamo está cargado de emociones intensas, confesiones y despedidas inesperadas. Desde los primeros minutos en la Escuela, los participantes se muestran más vulnerables que nunca, y eso se refleja tanto en sus voces como en sus gestos.

Paquita la del Barrio canta ‘Vivo contenta’ y le dedica la interpretación a Amparo Grisales, a quien admira profundamente por su fortaleza y actitud ante la vida. “Como me gustaría ser así”, dice la imitadora. Luis Alfonso entrega el alma con ‘El niño del barrio’. Al terminar, se arrodilla y rompe en llanto. Amparo lo anima a no decaer, Escola le dice que el escenario puede sanar y Rey confiesa sentirse identificado. El imitador explica que pensó en su infancia, lo que lo dejó con un nudo en la garganta.

La doble de Gloria Trevi canta ‘Ella soy yo’ y no logra contener las lágrimas. Su mensaje empodera a las mujeres, pero la emoción le juega en contra. Amparo valora su entrega, Escola habla de catarsis colectiva y Aurelio también llora. Luis Alfonso la consuela tras bambalinas.

Yo Me Llamo Vicente Fernández interpreta ‘Mi viejo’ y conmueve a todos, incluidas Laura y Melina. Aurelio dice que lo hizo pensar en su padre, Amparo recuerda momentos personales, Escola lo llama “galán de cine” y Rey destaca la profundidad emocional con la que canta.

Luego, Armonio presenta una emotiva sorpresa: un montaje de inteligencia artificial que muestra a los jurados y presentadoras abrazando a sus padres. La imagen de Aurelio y Búfalo provoca lágrimas y risas.

La noche termina con la eliminación de Yo Me Llamo Gloria Trevi. La imitadora agradece y se despide con dignidad. Luis Alfonso, su pareja, le dedica palabras de admiración y cariño: “No estoy triste, estoy feliz de haber llegado hasta este punto con ella”. Las lágrimas se toman el escenario… y quizá también, un corazón se rompe.

Quiénes cantan en el capítulo 114 de Yo Me Llamo

Yo Me Llamo Paquita la del Barrio canta ‘Vivo contenta’ de Norberto Eduardo Toscana.

Yo Me Llamo Luis Alfonso canta ‘El niño del barrio’ de L. Rendón, L. Valencia, C. Montoya, J. Medina y A. Rendón.

Yo Me Llamo Gloria Trevi canta ‘Ella soy yo’ de G. Treviño y D. de la Garza.

Yo Me Llamo Vicente Fernández canta ‘Mi viejo’ de P. de Benedectis y J. Tcherkaski.

Yo Me Llamo Gloria Estefan canta ‘Cuba libre’ de E. Estefan, F. Santander y G. Estefan.

Yo Me Llamo José Luis Perales canta ‘No te vayas nunca’ de José Luis Perales.

