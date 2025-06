Capítulo 112 Yo Me Llamo: Un imitador se gana los 100 millones de pesos y otro es eliminado

La cuenta regresiva para la gran final continúa y el capítulo 112 de Yo Me Llamo llega con emociones a flor de piel. Siete imitadores suben al escenario con la misión de mantenerse en la competencia, pero solo seis continúan. En medio de grandes presentaciones, apariciones sorpresivas y un premio millonario, la noche se convierte en una de las más memorables de la temporada.

El primero en impactar es el doble Luis Alfonso, quien interpreta ‘Stylacho’ con carisma. Luego, para sorpresa del público y de los jurados, el verdadero Luis Alfonso entra al escenario, canta junto a su doble y le dedica emotivas palabras por su evolución. “Se me viene a la mente cuando estábamos concursando… físicamente es igualito”, comenta el cantante, quien también comparte primicias de su nuevo álbum y hasta bromea con el doble sobre su relación con Gloria Trevi.

Por su parte, José Luis Perales canta ‘América’, pero su presentación genera opiniones divididas. Aurelio dice que “le huele a plaza de mercado”, mientras que César Escola le señala problemas en la modulación. Amparo lo apoya, aunque nota algo extraño al final de la canción.

Gloria Trevi interpreta ‘Gloria’ con mucha energía, y aunque Escola y Aurelio destacan su actitud, Amparo le pide cuidar más el color de la voz. Paquita la del Barrio también sorprende al interpretar ‘Vámonos’, y por primera vez canta un tema donde no ataca a los hombres. Escola la elogia y hasta le manda besos desde la mesa del jurado.

Más adelante, el doble Pipe Peláez canta ‘Vestirte de amor’ después de haber recibido una clase personalizada del cantante original. Aunque el consejo era claro: “Respira, vacílate el personaje y haz finales pausados”, el imitador no logra aplicarlo del todo. Amparo nota que arrancó perdido y Escola lo siente muy apresurado. Aurelio es tajante: “pareció un karaoke”, aunque Rey Ruiz lo defiende por haber tenido que adaptarse al ritmo de la canción.

Otro de los momentos más comentados llega con Yo Me Llamo Vicente Fernández, quien en su puesta en escena besa a su compañera y luego admite que el beso lo pone nervioso por los celos de su esposa. La interpretación es bien recibida, aunque Amparo le pide más picardía.

La última en cantar es Gloria Estefan con ‘Más allá’, una presentación que conmueve a todos al hablar de los momentos que los participantes quisieran revivir, en especial los relacionados con sus padres.

El cierre del capítulo es apoteósico. Armonio anuncia que el Mejor de la Noche es Luis Alfonso, quien gana 100 millones de pesos. El imitador celebra con besos, abrazos y una promesa: compartirá el premio con sus compañeros. Rey Ruiz se levanta a aplaudirlo emocionado.

Finalmente, se define al eliminado de la noche: Pipe Peláez. El participante agradece a los jurados y a sus compañeros con emotivas palabras. “Me llevo lo mejor de todos… incluso del lobito”, dice con una sonrisa.

Quiénes cantaron en el capítulo 112 de Yo Me Llamo

