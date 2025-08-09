Publicidad

Arelys Henao presintió la muerte de su hermano mayor, cuando lo vio supo su destino

Daniel Mira, quien interpretó a su hermano en la serie llamó a Arelys para hablar con él y ella le respondió que esa reunión no podría suceder, pues estaba agonizando en una clínica.