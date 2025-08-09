Arelys Henao presintió la muerte de su hermano mayor, cuando lo vio supo su destino

Mientras se preparaban las grabaciones para su serie, la cantante Arelys Henao atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida. Su hermano Martín, que en ese momento vivía en Ecuador, estaba gravemente enfermo.

En medio de la búsqueda del actor que lo interpretaría en la producción, Arelys lo llamó y él le confesó que sentía un fuerte dolor en la espalda. Durante una videollamada, notó que su estado era preocupante y le dijo con firmeza: “Tú estás muy mal, te tienes que venir para Medellín”. De inmediato, habló con su esposo para comprarle los pasajes con urgencia.

Cuando lo encontraron en el aeropuerto de Medellín, Arelys sintió que el corazón se le partía. Corrieron a una clínica, donde un médico les dijo: “¿Cuál es la hora de traer a su hermano? Ya está que se va, no hay nada que hacer”.

Martín, con la voz quebrada, le pedía que no lo dejara morir, asegurando que aún tenía mucho por vivir. En paralelo, Daniel Mira había sido seleccionado para interpretarlo en la serie y quiso reunirse con él, sin embargo, Arelys le respondió: “Ya no hay reunión, no hay nada. Él está moribundo, esta semana fallece, está muy grave”, y así fue.

Publicidad

La pérdida de Martín se convirtió en uno de los dolores más intensos para la artista, pues le recordó la partida de otros hermanos y de sus padres, ocurrida años antes. Con lágrimas, Arelys confesó que no existe preparación para un momento así y que, aunque la vida continúa, las ausencias siempre pesan.

No te pierdas los capítulos de Se Dice De Mí en Caracol Televisión o en la Señal En Vivo