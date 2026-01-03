Isabella Ladera envió sentido mensaje a Venezuela tras llevar siete años fuera del país

La situación política de Venezuela está en el centro de las miradas del mundo entero, pues en la madrugada de este 3 de enero, el gobierno de Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa en Caracas.

Actualmente el dirigente está fuera del país y debido a esto muchas celebridades han reaccionado a la noticia, pues fue completamente inesperada para todos. La Divaza, Carlos Baute, Gabriela Spanic y más se han referido al momento.

Isabella Ladera celebra la captura de Nicolás Maduro

Otra de las celebridades venezolanas que normalmente dan mucho de qué hablar y que no se han quedado en silencio ante los hechos en el país vecino es Isabella Ladera, expareja de Beéle, quien compartió varias historias en Instagram.



La joven compartió con sus más de seis millones de seguidores varias fotografías de Nicolás Maduro detenido y, al mismo tiempo escribió: “Dios, no sueltes a Venezuela, por favor (…) estoy temblando, no puede ser (…) te amo Venezuela” y más.

Sin embargo, el mensaje más sentido llegó horas después:

“Hoy Venezuela tembló, y no fue solo por el ruido: fue por todo lo que llevamos guardado hace años. Hoy agarraron a quienes nos rompieron, a quienes nos hicieron huir, a quienes nos robaron la casa, la mesa y la paz”, inició.

“Estamos en shock, con el cuerpo temblando, con el corazón apretado, pero llorando distinto. Porque hoy lloramos con fe, fe en que nada fue en vano: ni el hambre ni el miedo, ni las despedidas ni las noches sin luz, ni el exilio, ni el dolor heredado”, continuó.

“Quiero creer, quiero desear con toda el alma que esto sea ‘lo mejor es lo que pasa’, que este sea el comienzo del cambio, de la libertad con la que soñamos. Que después de tantos años, por fin lloramos, pero con esperanza. Que ninguna lágrima fue perdida, que ninguna lucha quedó vacía, que ninguna herida fue inútil. Venezuela merece sanar lo que extrañamos, merece volver, y que nuestros hijos conozcan. Venezuela merece respirar. Hoy celebramos, hoy recordamos, hoy sentimos y hoy, aunque temblando, creemos”, finalizó.

Vale la pena mencionar que la joven salió de Venezuela en el 2018 y desde entonces no ha regresado, especialmente porque actualmente no puede salir de Estados Unidos, de hacerlo, correría el riesgo de no poder regresar.

