Isabella Ladera habló de Venezuela y Nicolás Maduro tras 7 años sin ir al país

Isabella Ladera, expareja de Beéle, también reaccionó a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, debido a Donald Trump, en su cuenta de Instagram les comunicó a sus seguidores cómo se siente frente al momento político.

Isabella Ladera envió sentido mensaje a Venezuela tras llevar siete años fuera del país

La influenciadora también reaccionó a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, en su cuenta de Instagram les comunicó a sus seguidores cómo se siente frente al momento político de su país.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 3 de ene, 2026
Isabella Ladera habló sobre Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.