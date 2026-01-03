Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Captura de Nicolás Maduro
Reacciones a captura de Maduro
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

¿Lucho Díaz y su esposa, Geraldine Ponce esperan un niño? detalle en publicación desató especulaciones

Una publicación navideña de Geraldine Ponce y Lucho Díaz en Instagram despertó rumores sobre el género del bebé que esperan. Un detalle no pasó desapercibido.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Esposa de Lucho Díaz habría revelado el género de su bebé a sus seguidores con un sutil detalle

Tras anunciar que esperan a su tercer bebé, Geraldine Ponce y Lucho Díaz han tenido las miradas del público sobre ellos. Actualmente tienen dos hijas, ¿completarán tres o recibirán a su hermanito?

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 3 de ene, 2026
Comparta en:
Género del bebé de Lucho Díaz y Geraldine Ponce.