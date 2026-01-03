Esposa de Lucho Díaz habría revelado el género de su bebé a sus seguidores con un sutil detalle

El 21 de diciembre, durante un partido del Bayern Múnich ante Heidenheim, Lucho Díaz aprovechó para anunciarle al público que su familia sigue creciendo y su esposa está esperando a su tercer bebé juntos.

Lee más: Esposa de Lucho Díaz mostró su barriga de embarazo y fans apostaron por si es niño o niña



Desde entonces muchos tienen sus ojos sobre el futbolista y su esposa, incluso hubo apuestas sobre el género del bebé, algo que parece haberse resuelto en las últimas horas, pues con un sutil guiño en redes sociales, lo habrían confirmado.

Tercer hijo de Lucho Díaz

En los últimos días, una publicación en redes sociales ha despertado la atención de seguidores y usuarios, quienes especulan sobre el posible género del bebé que esperan el futbolista Lucho Díaz y su esposa, Geraldine Ponce.

De acuerdo con interpretaciones hechas por internautas, todo indicaría que el nuevo integrante de la familia sería un niño, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de la pareja.



Publicidad

La conversación surgió a partir de una serie de fotografías que Geraldine Ponce compartió en su cuenta de Instagram durante la noche de Navidad. En las imágenes se le observa sosteniendo su vientre, acompañada de su familia y de sus dos hijas, en un ambiente que refleja un momento íntimo y familiar. Una de las frases que acompañó la publicación fue “Tú, mi sueño hecho realidad🩵”, detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Según los internautas más observadores, el uso del corazón de color azul sería una señal del género del bebé. En los comentarios de varios de los posteos, numerosos usuarios intercambian opiniones y aseguran que se trataría de un niño, basándose exclusivamente en ese elemento visual. Estas interpretaciones se han replicado rápidamente, generando expectativa y conversación en plataformas digitales.

Publicidad

Sin embargo, ni Lucho Díaz ni Geraldine Ponce han confirmado públicamente el género del infante que viene en camino. Hasta ahora, la pareja se ha limitado a compartir momentos relacionados con el embarazo, sin ofrecer mayores detalles al respecto. Por esta razón, muchos seguidores esperan que en los próximos días se conozca información oficial que aclare las especulaciones.

Lee más: Luis Díaz tendrá su propia estatua en La Guajira: foto de cómo será

Cabe recordar que la pareja ya es madre y padre de dos niñas, Roma y Charlotte, quienes ahora se preparan para asumir el rol de hermanas mayores. Mientras tanto, la atención continúa centrada en las publicaciones y en cualquier posible anuncio que confirme o desmienta las versiones que circulan en redes sociales.