Exdesafiante se despachó contra Omega por no cumplir el castigo: “lo hicimos en peores condiciones”

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Los televidentes están sorprendidos con la noticia de que Omega no cumplió con el castigo de cortar leña, juntos decidieron que era demasiado complicado y abandonaron la tarea a pesar de las consecuencias que podría significar para ellos.
Mientras estaban en el rincón de los castigos, Juan le dijo a Potro que lo que estaban haciendo “era imposible”, pero tras ocho horas intentándolo aún les faltaba demasiado trabajo, además aseguraron que sin comida era muy complicado.
Con dolor y viendo que les quedaban todos los troncos grandes, como equipo tomaron la decisión de detenerse y asumir lo que Andrea Serna les comunique en el capítulo 28 que se transmitirá el próximo 11 de agosto después de Noticias Caracol.
Morales, quien estuvo en el primer Desafío The Box no se quedó en silencio y comentó el contenido haciéndoles varias preguntas a los miembros de Omega, además, recordó que en su edición fue su equipo el que tuvo que pagar este castigo y si lo hicieron.
“Nosotros lo cumplimos después de aguantar hambre, con Galo y Pipe sentenciados; con las niñas ausentes por un tiempo y Acho la rompió ese día” escribió en el primero de sus comentarios, el cual fue respondido por Tiffi, participante de la misma edición que se mostró de acuerdo: “Si ustedes cumplieron y ni plata había”.
Publicidad
Adicionalmente, Morales cuestionó: “¿Y nosotros cómo lo hicimos en peores condiciones?”, algo que ha sido comentado por los usuarios de Internet que resaltan la unión de su equipo en ese momento y las cualidades de cada uno.
Publicidad
Por su parte, Tiffi, además de apoyarlo, también dejó un mensaje en el que criticó lo que está sucediendo con Omega en el Desafío del Siglo: “No hay nada imposible, no hay es equipo 🫠 faltó unión, mando, actitud, energía todo … ¡El Desafío es en serio!”.
No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.