Exdesafiante se despachó contra Omega por no cumplir el castigo: “lo hicimos en peores condiciones”

Los televidentes están sorprendidos con la noticia de que Omega no cumplió con el castigo de cortar leña, juntos decidieron que era demasiado complicado y abandonaron la tarea a pesar de las consecuencias que podría significar para ellos.

Mientras estaban en el rincón de los castigos, Juan le dijo a Potro que lo que estaban haciendo “era imposible”, pero tras ocho horas intentándolo aún les faltaba demasiado trabajo, además aseguraron que sin comida era muy complicado.

Con dolor y viendo que les quedaban todos los troncos grandes, como equipo tomaron la decisión de detenerse y asumir lo que Andrea Serna les comunique en el capítulo 28 que se transmitirá el próximo 11 de agosto después de Noticias Caracol.



Exparticipante del 2021 cuestiona a Omega

Morales, quien estuvo en el primer Desafío The Box no se quedó en silencio y comentó el contenido haciéndoles varias preguntas a los miembros de Omega, además, recordó que en su edición fue su equipo el que tuvo que pagar este castigo y si lo hicieron.

“Nosotros lo cumplimos después de aguantar hambre, con Galo y Pipe sentenciados; con las niñas ausentes por un tiempo y Acho la rompió ese día” escribió en el primero de sus comentarios, el cual fue respondido por Tiffi, participante de la misma edición que se mostró de acuerdo: “Si ustedes cumplieron y ni plata había”.

Publicidad

Tiffi y Morales cuestionan a Omega por no cumplir el castigo. Foto: Caracol Televisión

Adicionalmente, Morales cuestionó: “¿Y nosotros cómo lo hicimos en peores condiciones?”, algo que ha sido comentado por los usuarios de Internet que resaltan la unión de su equipo en ese momento y las cualidades de cada uno.

Publicidad

Tiffi y Morales cuestionan a Omega por no cumplir el castigo. Foto: Caracol Televisión

Por su parte, Tiffi, además de apoyarlo, también dejó un mensaje en el que criticó lo que está sucediendo con Omega en el Desafío del Siglo: “No hay nada imposible, no hay es equipo 🫠 faltó unión, mando, actitud, energía todo … ¡El Desafío es en serio!”.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.