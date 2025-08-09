Omega se rindió y decidieron no cumplir el castigo de cortar leña, ¿cuál será la consecuencia?

En el capítulo 27 del Desafío se reiniciaron los cuatro castigos que podrían cumplir los equipos dentro del reality de los colombianos, uno de estos era el de cortar leña, el cual fue impuesto por Alpha para que Omega lo cumpliera.

Los integrantes de la escuadra rosada llegaron al rincón de los castigos con el objetivo de cortar una cantidad determinada de madera que, además, cumpliera con unas medidas, sin embargo, parece que fue más complicado de lo que pensaron.

Tras varias horas intentando cumplir su objetivo, se rindieron y tomaron la decisión de no cumplir con la penitencia asumiendo las consecuencias, las cuales serán comunicadas por Andrea Serna en el capítulo 28 que se emitirá el lunes 11 de agosto.



Omega no cumplió el castigo

Al parecer fue Juan quien, en una conversación con Potro, le dijo que estaba “imposible” cumplir con lo que les habían pedido cortar: “si fuera, pues, que uno no lo intentó, pero llevamos ocho horas dándole a esto”, le dijo a su compañero.

Los dos mencionaron que cumplir el reto sin comida es demasiado complicado y deben guardar energías para el Box Negro, en el que Camilo, Potro y Andrey tendrán que enfrentarse con Eleazar, de Alpha y uno le dirá adiós a la competencia.

Juan continuó diciendo que tenía mucho dolor y que le parecía imposible seguir cortando la madera, además, todavía les quedaban muchos trozos, de hecho, los más grandes, pues los habían dejado de últimas. Eventualmente todo el equipo salió del rincón de los castigos sin la tarea cumplida.

Mira el momento en el video a continuación:

Por ahora los comentarios no se han hecho esperar y mientras que muchos entienden sus razones para retirarse del castigo, otros reclaman que no se esforzaron y que con esto habrían comprobado que “no son más fuertes que Alpha o que Gamma”.

Mientras tanto, crece la incertidumbre por las consecuencias a las que se tendrán que enfrentar cuando Andrea Serna anuncie que no se cumplió con el castigo y que se rindieron antes de tiempo sin importar cuál sería el resultado.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.