Omega se rindió y decidieron no cumplir el castigo de cortar leña, ¿cuál será la consecuencia?

Los miembros de Omega tomaron una decisión que dejó a más de uno con la boca abierta, no pudieron con el castigo que les puso Alpha y aseguraron que no lo terminarían a pesar de las consecuencias.