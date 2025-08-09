Publicidad

DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Desafío Siglo XXI  / VIDEO: Juan tuvo un accidente mientras cumplía el castigo junto a Omega

VIDEO: Juan tuvo un accidente mientras cumplía el castigo junto a Omega

Todos los miembros del equipo detuvieron lo que estaban haciendo para ayudar al desafiante, quien quedó ligeramente aturdido después del golpe que recibió en la cabeza.