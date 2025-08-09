VIDEO: Juan tuvo un accidente mientras cumplía el castigo junto a Omega

En el capítulo 27 del Desafío, televidentes y participantes descubrieron los nuevos castigos que habrá para los siguientes cuatro ciclos del reality de los colombianos y los primeros que tuvieron que sufrir la penitencia fueron los miembros de Omega.

Lee más: ¿Una nueva renuncia al Desafío? Participante que opinó sobre Claudia ahora quiere seguir sus pasos

El triunfo de Alpha en el Box Amarillo determinó que ellos serían quienes recibirían el Chaleco de Sentencia y también pasarían la noche en el rincón de los castigos, donde tendrían que cortar leña entre todos para superar la tarea.

Inicialmente se dividieron entre hombres y mujeres, ellos se encargarían de cortar los troncos, mientras que ellas estarían en dos grupos: unas pasarían la madera, mientras que otras verificarían la medida de los mismos para cumplir con las reglas de la penitencia.

Publicidad

Golpe de Juan en el castigo del Desafío

Precisamente, mientras que pasaba la noche y desarrollaban la temida tarea, Juan estaba cortando uno de los troncos y lo hizo con tanta fuerza que el pedazo restante de la madera voló directamente hacia él sin darle tiempo de reaccionar.

Eventualmente lo golpeó con fuerza en la cabeza y todos sus compañeros detuvieron lo que estaban haciendo para acudir en su ayuda. Incluso Katiuska preguntó qué había sucedido y con cuánta fuerza recibió el golpe.

Publicidad

Andrey también le preguntó varias veces si se encontraba bien y, por su parte, Juan un poco aturdido revisó que todo estuviera en orden, se tomó unos minutos y volvió a ponerse las gafas de protección en la cabeza para continuar con el castigo.

Mira el video a continuación:

Nuevos castigos del Desafío

Publicidad

Al terminar el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, Andrea Serna les contó a los miembros de Alpha, Gamma y Omega cuáles serían las nuevas opciones que tendrían para pasar la noche en el rincón de los castigos.

El primero es la temida cama de piedras en la que tendrán que pasar toda la noche mientras que solo uno por hora podrá ponerse de pie. El segundo es pasar la noche a la intemperie sin kit de supervivencia y a merced de cualquier dificultad.

Publicidad

Lee más: Ella sería la pareja de Valentina del Desafío: fue a Día a Día y reaccionó a lo que pasa con Lucho

El tercero es cortar leña, que fue el que Alpha les puso a Omega en el capítulo 27. Finalmente, uno que no se había visto antes, se trata de la caja de arepas, en donde tendrán que hacer su propia preparación de 425 de estas dentro de una caja.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.