Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Último hombre sentenciado del Desafío: un capitán fue puesto en riesgo por su propio equipo

Último hombre sentenciado del Desafío: un capitán fue puesto en riesgo por su propio equipo

Luego de ganar el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo; los integrantes de Alpha se reunieron para determinar a qué equipo le enviarán el último Chaleco de Sentencia del quinto ciclo.