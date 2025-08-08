Último hombre sentenciado del Desafío: un capitán fue puesto en riesgo por su propio equipo

Alpha conquistó su primera victoria en la etapa de tres equipos en el Desafío del Siglo XXI; por lo que se quedó no solo con 10 millones de pesos, sino también con la posibilidad de poner un castigo a sus contrincantes y enviar el último Chaleco de Sentencia perteneciente al quinto ciclo de la competencia.

Mira también: Ella sería la pareja de Valentina del Desafío: fue a Día a Día y reaccionó a lo que pasa con Lucho

Al regresar a casa, los integrantes de la escuadra morada debatieron cuál sería su siguiente movimiento, por lo que llegaron a la misma conclusión: atacar a Omega teniendo en cuenta el acuerdo al que llegaron con Gamma de repartir las sentencias.

En esta oportunidad, Eleazar le pidió a Deisy demostrar su sentido de pertenencia con los morados poniéndole los logos a los chalecos; sin embargo, fue el mismo capitán el que fue a dar la noticia en casa de su adversarios.

Publicidad

Mira también: Papá de Rata, del Desafío Siglo XXI, también compite en OCR a sus 64 años



Quién es el nuevo sentenciado del Desafío 2025

Omega, que ya presentía lo que iba a ocurrir, conversó minutos antes al respecto, por lo que llegó a la conclusión de que Potro tendrá que defender su cupo en la producción de Caracol Televisión.

Al llegar, Eleazar aprovechó para dar un pequeño discurso: “Yo sé que este chaleco no es sorpresa, es un contragolpe, no hubo que pensar mucho”, dijo. Mientras tanto, Katiuska abrió la caja, tomó la temida prenda y se la puso al líder de los rosados asegurando que saldrán juntos de esa situación tan compleja.

Publicidad

Mira también: Así se veía Deisy del Desafío cuando ganó competencia de fisicoculturismo y Mejor Cola del Valle

Antes de retirarse de la propiedad, Eleazar les hizo entrega también del castigo que deben cumplir durante la noche debido a que es el único grupo que no ha visitado esta parte de La Ciudad de las Cajas, a excepción de algunos integrantes que estaban anteriormente en Alpha.

“Este lugar al que van a ir que todavía no conocen (…) Esta es una experiencia en la que hay que integrar mucha información. O sea, eso no es solamente ir y sentir que les están lastimando o que alguien está allá jugando con su mente, sino que para mí este rincón fue más bien un rincón de autodescubrimiento”, mencionó durante el capítulo al mismo tiempo que los competidores permanecían herméticos.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.