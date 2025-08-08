Paola Jara le cumplió el sueño a una fanática: la subió a cantar a su lado

Paola Jara, una de las artistas femeninas más exitosas del género popular en Colombia, volvió a ganarse el corazón de su público con un gesto lleno muy especial. El pasado 7 de agosto, durante su presentación en Medellín, la intérprete de 'Mala mujer' y 'Salud por él' vivió un momento especial junto a una seguidora, cumpliéndole el sueño de cantar a su lado.

Mira también: Jessi Uribe hizo llorar a muchos con el romántico mensaje a Paola Jara: "Una mirada basta"

Paola Jara cantó con una seguidora

En medio del concierto, la paisa notó entre el público un cartel que decía: “Paola, déjame cantar contigo, por favor”. Quien lo sostenía era una joven llamada Yurani Flórez, quien rápidamente fue llevada por el equipo de la artista hasta el escenario. Antes de comenzar a interpretar juntas 'Que sufra, que chupe y que llore', tema originalmente grabado junto a Francy, la joven saludó a su madre y, con evidente emoción, gritó: “¡Mamita, lo logré!”.

Jara la abrazó y, visiblemente conmovida, reconoció la importancia de ese momento para su fanática. Durante la interpretación, la voz de Yurani sorprendió gratamente a la artista.

Publicidad

En la descripción del video que compartió en redes sociales, Paola escribió: “Gracias a la música que me permite vivir estos momentos con ustedes y conocer nuevos talentos. ¡Yuranyyy, si estás por ahí, aparece! Tu talento merece ser visto”.

Las reacciones no se hicieron esperar. Varios usuarios aplaudieron el gesto de la cantante y el talento de la joven: “Tengan en cuenta que está nerviosa, debe cantar mejor todavía 😍”, “Me encanta cuando un artista se viste de humildad y le permite a una persona cumplir un sueño”, “Canta muy parecido a Paola 😍🔥👏”, “La emoción nos gana. Eres tan linda, tan sencilla, con un corazón tan enorme”.

Publicidad

Paola Jara perdió un bebé con Jessi Uribe

En una emotiva entrevista para el programa Se Dice de Mí, la cantante Paola Jara compartió detalles íntimos de su vida personal junto a su esposo, el también artista Jessi Uribe, donde el cantante reveló: “Queríamos tener un bebé juntos y pasó lo que pasó. No sé si Pao lo dijo, pero Pao perdió un bebé y no nos quedó como ganas… Dijimos: no forcemos las cosas, pidámosle a Dios, lo que él quiera”.

Después de la pérdida, y como parte del acuerdo de no insistir, Paola Jara decidió comenzar a planificar. Compró pastillas anticonceptivas; sin embargo, el destino tenía otros planes para ellos. Para el 18 de julio, la pareja anunció que tendrán una niña y que esperan que nazca a finales de este 2025.

Mira también: Jessi Uribe defiende a Paola Jara de las críticas al separarse de Sandra Barrios: "No tuvo la culpa"