Líder de Damas Gratis se pronunció ante desmanes previos a su show en el Movistar Arena.

El 6 de agosto, el Movistar Arena de Bogotá fue escenario de caos y violencia minutos antes del esperado concierto de la agrupación argentina de cumbia villera Damas Gratis. La presentación, que ya había vendido todas sus entradas, tuvo que ser cancelada debido a disturbios provocados por enfrentamientos entre hinchas de distintos equipos del fútbol colombiano.

En redes sociales circularon numerosos videos registrados por los asistentes, en los que se observan riñas al interior del recinto. Varias personas se agredieron con objetos contundentes e incluso se registró una avalancha de individuos que ingresaron sin control por la puerta 5, superando al equipo de logística y generando pánico entre el público.



Qué dijo Pablo Lescano de Damas Gratis

Ante los hechos, Pablo Lescano, líder de Damas Gratis, se pronunció a través de sus historias de Instagram, donde compartió mensajes de sus seguidores lamentando lo ocurrido. Conmovido, escribió: “Chau, Bogotá, Colombia. Me rompiste el corazón. Muy triste por lo sucedido.”

Una víctima mortal y múltiples heridos

A raíz de los enfrentamientos, decenas de asistentes buscaron refugio dentro del coliseo, mientras otros intentaron huir del lugar. Lamentablemente, una persona perdió la vida en inmediaciones del Movistar Arena y varias más resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos de la ciudad.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también condenó los hechos mediante un trino en su cuenta de X (antes Twitter):

“Los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un concierto son absolutamente repudiables. Este tipo de violencia no puede ser pasada por alto ni aceptada como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad".

Investigación por desmanes previos a concierto de Damas Gratis

Las autoridades adelantan investigaciones para identificar a la presunta mujer que habría ingresado armada al recinto y que, según versiones preliminares, habría desatado los actos violentos. A su vez, el Movistar Arena emitió un comunicado oficial en el que lamentó lo sucedido y explicó las razones de la cancelación: “Desde el Movistar Arena lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante el evento. La administración del espacio tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores y suspender el espectáculo para que las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden. Por motivos de seguridad y debido a actos violentos presentados por algunos asistentes, nos hemos visto en la obligación de cancelar el concierto.”

La situación ha sido especialmente lamentada por los ciudadanos, ya que ocurre justo un día antes del cumpleaños 487 de Bogotá, que se celebra este 7 de agosto.

