Jessi Uribe defiende a Paola Jara de las críticas al separarse de Sandra Barrios: "No tuvo la culpa"

En La Sala de Laura Acuña, Jessi Uribe abrió su corazón para contar detalles de su vida y sorprendió a varios de sus seguidores. Se refirió de nuevo a la polémica que hubo hace un par de años, cuando él decidió terminar su relación con Sandra Barrios, la mujer con la que tuvo cuatro hijos, Luna, Sarah y los mellizos Alan y Roy.

Qué dijo Jessi Uribe de Paola Jara

Allí afirmó que aún los usuarios de las redes sociales siguen molestando con el tema y les hacen llegar comentarios negativos. El intérprete de 'La conquista' dice que no a él no le afecta para nada, pero sí le duele lo que expresan de Paola Jara.

"A mí no me importa lo que me digan. Si subo tomándome un trago, dicen que soy un borracho, y no se dan cuenta de que el género de nosotros le canta a la gente que va a tomar licor. Pues que me digan coqueto, lo soy, qué más hago", empezó diciendo.

Además, indicó que lo ha criticado por haber abandonado a sus, y por ello, él resaltó que eso no sucedido. Que él sí se fue de la casa, pero sigue respondiendo y los ama profundamente, como lo ha publicado en su cuenta Instagram, en donde acumula más de 7 millones de seguidores. Lo que más le afecta es cómo critican a su esposa.

"Las entiendo, son mujeres, y le dan más duro a ella. Sí me duele que le digan tanta cosa, porque no tuvo la culpa de nada. Y lo siguen haciendo. Le he venido ayudando a ella, que le tiene que resbalar todo eso", agregó.

Frente a esto, los seguidores no dudaron en reportarse y estar de acuerdo con Jessi Uribe. Y varios se preguntaron cómo Laura Acuña logró que él hablara de todos esos temas, que a lo largo de seis años ha tenido que lidiar. Le enviaron todo su apoyo y bendiciones por la familia que está conformando con Paola Jara.

"Lamentablemente en Colombia las críticas y el chisme le gana a lo bonito de las personas", "hace falta ver este tipo de entrevistas para dejar de opinar mal, de juzgar y criticar vidas ajenas", "lloré de ver como honra a sus padres", "qué ejemplo de superación personal, que buenos principios morales le ha enseñado la madre", "dile a Paola que se relaje, porque que todos critican, pero no son los primeros ni los últimos", dijeron algunos.