Claudia reaccionó a las comparaciones que le hacen con Beba en el Desafío: “Yo la respeto mucho”

La salida de Claudia del Desafío del Siglo XXI causó todo tipo de reacciones en redes sociales; por un lado, la apoyaron por haber priorizado su salud física y mental, pero por el otro le llovieron críticas al haber desaprovechado la oportunidad de estar en el reality de los colombianos.

Mira también: Por primera vez en el Desafío, Gero se salió de sus casillas: se fue en contra de Abrahan

Algunos de los comentarios más recurrentes estaban enfocados en comparaciones con Beba, expulsaba del Desafío 2024 por haber roto varias reglas luego de pasar una noche en Playa Baja con sus compañeros de Alpha mientras cumplían con el castigo de estar con guantes de boxeo por varias horas.



La respuesta de Claudia a la comparación con Beba en el Desafío

La Súper Humana se pronunció sobre el tema en El Sentenciado y tomó el comentario con buen sentido del humor; sin embargo, confesó que no sentía que se parecieran en absoluto debido a que tienen personalidades diferentes.

Publicidad

Mira también: Magic se despachó contra las mellizas del Desafío: no confiaba y sabía que Dani era La Elegida

Publicidad

“Yo respeto mucho a Beba (…) Yo no me siento igual a ninguna persona, yo siento que cada uno tiene su forma de ser, su forma de actuar y pues no siento que tenga un parecido a ella en ningún sentido realmente”, explicó en medio del encuentro.

Posteriormente, señaló que, a pesar de que muchos percibieron su actitud como un poco dramática, ella considera que actuó conforme a sus emociones y aquello a representaría un beneficio para ella misma.

“Yo quedo tranquila porque ‘el drama’ que hice no fue por indisponer a mi equipo, fue porque de verdad lo sentía, me sentía mal, quería llorar, lloraba porque pues si uno tiene sentimientos tiene que expresarlos, no se los tiene que guardar porque eso va a ser peor”, dijo en la entrevista.

Mira también: Claudia tomó radical decisión respecto a Valentina luego de que la llamara “bruta” en el Desafío

Posteriormente, la exintegrante de la casa Beta aclaró el malentendido que surgió respecto a un comentario que hizo de Guajira y explicó que no tienen ningún problema personal, sino que por el contrario le tiene una gran admiración a su preparación deportiva.

Publicidad

“A mí Guajira me parece una mujer espectacular, es más, ¿por qué la nombré? Porque me parece excelente competidora, o sea, es una tesa (…) Siempre la he admirado”, finalizó.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.