Por primera vez en el Desafío, Gero se salió de sus casillas: se fue en contra de Abrahan

A pesar de que ha demostrado tener una actitud calmada y una comunicación asertiva desde que inició el Desafío del Siglo XXI, Gero discutió con sus compañeros de Beta durante el capítulo 16 del reality de los colombianos.

Por qué Gero se peleó con Beta en el Desafío

El Súper Humano les reclamó a sus compañeros por haber tomado una actitud conformista antes de siquiera llegar al terreno de juego.

“Les voy a decir una cosa, estoy muy decepcionado. Mira cómo salimos: con cero ganas. Se ve feísimo y perdóname, no soy capitán, estoy hablando fuera de mi lugar, pero eso se vio en la pista y se ve feo y no lo vuelvo a aceptar. Tú fuiste el primero, Abrahan, que me decías ‘el segundo es el primero en perder’, entonces muy charrito lo que vi hoy”, comentó.

El comentario fue apoyado por sus compañeras mujeres y aceptado con resignación por parte del capitán de Beta, que escuchaba atentamente el reclamo.

“Yo no aguanté hambre tres ciclos para venir a relajarme. Me importa un pepino la estrategia, me importa es ganar, ¿o pasaron muy bueno los últimos tres ciclos?”, dijo indignado.

El problema inició luego del llamado de Andrea Serna a La Ciudad de las Cajas en el que se puso en contacto con Alpha, Beta, Gamma y Omega para convocar a dos hombres y dos mujeres por grupo para el Desafío de Sentencia y Hambre, donde el segundo lugar se quedaría con los vegetales o el tofu.

Allí, Zambrano dio a conocer cuáles serían los “aliados” de Gamma en este punto del juego y confesó que planeaban seguir con la estrategia de “ellos no nos tocan y nosotros no los tocamos, ellos nos cuidan y nosotros los cuidamos”. Esto puso en alerta a Beta, quien planteó que en ese orden de ideas era mejor competir por el segundo puesto teniendo en cuenta que podrían verse comprometidos con los demás grupos en la producción.

“Zambrano cree que vamos con ellos, a Omega supuestamente los estamos cuidando (…) Bueno, entonces quedemos de segundos, pero no perdamos toda la comida”, se les escuchó decir a las mellizas.

