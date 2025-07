Yina Calderón tomó radical decisión y sorprendió a sus seguidores: "Todo el mundo sabe"

En las últimas horas, Yina Calderón compartió en su cuenta de Instagram, en donde acumula más de 800 mil seguidores, el problema que tiene en la casa y lo que le tocará hacer por cuenta de las personas que ya conocen dónde está ubicada su vivienda.

Yina Calderón se va de su casa

La amiga de Epa Colombia confirmó que a la madrugada la han molestado. En varias ocasiones le han subido demasiado el volumen a la música y más detalles, por los cuales está aburrida. Razón por lo cual confesó que en un futuro cercano dejará este inmueble y buscará otra localidad en Bogotá.

"Me tocan las puertas, salen corriendo, porque todo el mundo sabe que es mi casa en el barrio. Se toman fotos al frente de mi casa. Entonces, me voy próximamente para un sector estrato 20, me tocó nené. Yo no me quería ir, yo amo donde estoy. Claro, como esta casa no está en un conjunto. Hasta a la Epa Colombia yo la invité a mi casa y me preguntó por qué no le compré en un conjunto cerrado por seguridad", expresó en Instagram.

Frente a esto, los internautas no dudaron en reportarse tras las palabras de la DJ y varios estuvieron de acuerdo con su decisión. “A Yina ya no la quieren ni en su casa”, “que Dios la guarde”, “para esas personas que le ponen el alma”, entre otros comentarios.



Qué pasó con Yina Calderón y Aida Victoria Merlano

En resaltar que, recientemente, Calderón tuvo una discusión con Aida Victoria Merlano a través de sus redes sociales. En medio del show de Diva Rebeca, ella se refirió a la influencer barranquillera con contundentes palabras, en la que la criticó por estar embarazada de Juan David Tejada. Por este motivo, la hija de la exsenadora no se aguantó nada y la expuso en su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 7 millones de seguidores.

Mostró cuál fue ese último chat y quién fue la que dejó en visto. Asimismo, Merlano publicó un par de videos de Calderón en diversas situaciones, para demostrar que se está contradiciendo con lo mencionado recientemente. Por ello, los fans dijeron que nadie debería meterse con la barranquillera, porque salen perdiendo.