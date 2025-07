El noble gesto de Cami, del Desafío, con peluca que compró tras el castigo de corte de cabello

Camila Arrastia, más conocida como Cami, fue la capitana de Alpha y la primera mujer en salir del Desafío Siglo XXI por una lesión. Aunque su paso por la competencia fue breve, vivió momentos intensos y llamó la atención, especialmente por su valentía al enfrentar el temido castigo del corte de cabello.

Tras abandonar el programa, la joven creadora de contenido ha estado muy activa en sus redes sociales, donde ha compartido recuerdos de su experiencia en La Ciudad de las Cajas y cómo ha retomado su vida fuera del reality. Uno de los temas que más llamó la atención fue su sinceridad al hablar de lo difícil que fue adaptarse a su nueva imagen.

“Inicialmente no me sentía cómoda ni segura. Pensé en vender la peluca que había comprado para usar, pero una amiga me hizo reflexionar. Me dijo que podía donarla a personas que no tienen cabello por razones mucho más duras, como una enfermedad”, relató. “Se me hizo un gesto muy lindo y me hizo pensar que, aunque el castigo del corte de cabello es fuerte, hay personas que pierden el pelo sin elegirlo. Eso sí es realmente duro”.

Basándose en esta reflexión, Cami decidió donar su peluca a una niña de la Fundación Santa Fe. En un video compartido en TikTok, mostró todo el proceso: le compró un peluche de pingüino rosado a la pequeña Guadalupe, desinfectó sus manos, se colocó la bata y el tapabocas reglamentario para ingresar a la clínica, y finalmente se encontró con la menor.

Allí, le entregó la peluca y se la puso con cuidado. También contó que le habían comprado ganchos y pinzas para que pudiera hacerse distintos peinados. “Su felicidad no se compara con nada”, dijo Cami emocionada.

El momento cerró con un tierno gesto: Guadalupe le entregó una carta escrita a mano y un collar como muestra de agradecimiento. Camila concluyó el video con una poderosa frase: “Los niños no solo necesitan juguetes o regalos, sino momentos que los hagan sentir especiales, queridos y con ganas de seguir adelante”.

