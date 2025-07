Qué pasó con Potro en el Box Blanco del Desafío: impactante herida sobrecogió a sus compañeros

Aunque en el Box Blanco del Desafío del Siglo XXI, Potro no mostró ningún signo de haberse lesionado, al regresar a la casa rosada acudió a María C y Camilo para mostrarles la herida que le quedó luego de sus dos caídas. Es necesario mencionar que el Súper Humano se disponía a cruzar una soga de equilibrio cuando pisó mal y terminó en el piso, a pesar de que intentó sujetarse con las manos de algunas cuerdas.

El joven aprovechó un espacio en la propiedad rosada para confesarles a sus colegas que se sentía un poco culpable por haber hecho que su equipo se retrasara y perdiera eventualmente la prueba. Es necesario mencionar que justo antes del enfrentamiento, Katisuka había informado que ella quedó designada como capitana de la casa, pero que Potro sería el representante de la escuadra en caso de un Desafío de Capitales.

Al ver que el boxeador sentía culpa, Camilo intervino para recordarle que las caídas hacen parte del juego y que todos están expuestos a fallar en algunos obstáculos o no cumplir con las expectativas de los demás participantes.

“¿Alguien te ha atosigado? Yo sé cómo te sientes, pero todo el mundo… Yo mismo te dije allá ‘relájate que eso no te va a definir en nada’. Ya pasó. Dices que fue tu culpa, pero hermano, si no hubiese pasado así, me iba a pasar a mí, le iba a pasar al capi, ¿vas a dejar caerte por eso?”, explicó.

Las heridas de Potro causaron impresión en los Súper Humanos, pues las cámaras del reality de los colombianos grabaron cómo la piel del brazo se le levantó completamente.

Esta no es la primera vez que un competidor resulta herido en el Box Blanco. Uno de los golpes más fuertes de esta temporada fue protagonizado por Isa, quien se pegó directamente en el rostro.

