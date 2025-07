Guajira y Ricky, del Desafío, se sacaron los trapitos al sol: “Las personas te traicionan”

Antes de iniciar el capítulo del Desafío Siglo XXI, Guajira y Ricky hablaron en ditu, la plataforma streaming que está disponible 24 horas para observar el contenido de la Suite o de los eliminados, sobre su paso por el programa en el 2023 y cómo ahora se la llevan.

Qué le dijo Guajira a Ricky

Primero, Guajira reveló que lo conoce desde el 2012 y que por eso le tenía mucho cariño; sin embargo, en los últimos años han tenido diferencias, algunas que han publicado y otras que han quedado solo entre ellos. Después de esto, afirmó que él es una persona “maleable” y que actúa dependiendo de las personas con las que se encuentre. Frente a esto, él respondió.

“Si Guajira dice eso, todo bien. Cada quien tiene su forma de ver la vida y de ser. No tengo ningún lío. Sí, tuvimos muchísimas diferencias afuera y dentro del programa. Ella se tomó las cosas muy personales, yo le expliqué, parece que no me creyó, pero qué más podemos hacer. Yo siento que hay un rifirrafe, como que la energía no volvió a ser la misma y es lo que hay”.

Después de estas palabras, ella lo interrumpe y le expresa que eso sucede cuando uno se da cuenta de que la traicionaron. Agregó que, todos los que pudieron ver el Desafío The Box 2023, pudieron ver su comportamiento durante todo el programa y de cómo ella lo defendió, pero afirma que mientras ella hacía esto, él solo hablaba mal de ella.

Tras finalizar su intervención, le preguntan a Guajira la razón por la que bloqueó a Ricky. Ella indica que todo empezó porque no quería ver su contenido y porque algunos la nombraban en publicaciones que tenían que ver con Ricky.

“Ya no somos tan cercanos. Primero lo dejé de seguir porque no soy para nada hipócrita, entonces no sigo a gente con la que no me estoy llevando bien. Luego, no quiero que me estén etiquetando en cosas de Ricky que tienen que ver conmigo. Los chismes se cortan de raíz, entonces, dejar de seguir y bloquear de paso, para que estemos relajados los dos”, puntualizó.

