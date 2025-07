Quién fue El Elegido del Desafío: severas palabras de Zambrano a un compañero por la tarea cumplida

Una verdadera sorpresa se llevaron los Súper Humanos del Desafío del Siglo XXI al conocer quién fue el tercer Elegido de esta temporada. Cuando Andrea Serna le pidió a este personaje que revelara su identidad y la tarea que le asignó la producción, Cris, integrante de Gamma, dio un paso al frente y contó la decisión que tomó respecto a esta compleja situación.

“Cuando me llega el llamado realmente es algo que uno no quiere vivir, pero cuando me la dieron pues fue irónico porque era el Box en el que más fuerte me considero que soy (…) Era que mi equipo perdiera en la prueba de alimentos (…) Yo era el que cerraba, porque me considero una persona que es de muy buena puntería y no sé si fue el estrés o qué, pero se me bloqueó el codo”, mencionó.

Este comentario generó tipo de reacciones en los competidores. Por un lado, los integrantes de Alpha, Beta y Omega se mostraron sorprendidos ante sus declaraciones; sin embargo, Gamma no pudo contener su molestia teniendo en cuenta que él se había comprometido a proteger al equipo tal y como lo hizo Zambrano en el segundo ciclo.

La reacción de Zambrano ante el premio que se llevó Cris en el Desafío

Por haber cumplido, indirectamente, su tarea, Cris quedó con la suma de 10 millones de pesos que estaban en juego y la posibilidad de quitarse el Chaleco de Sentencia con el que se enfrentaría a Gio, Lucho y Rata en el Box Negro. Al conocer la noticia, el atleta olímpico no dudó en emitir un contundente mensaje contra el exmilitar.

“Ya llévate las 10 barras (…) Es de confiar el hombre (…) Ya a frontear duro”, dijo en medio del programa.

Es necesario aclarar que después de que Zambrano se convirtiera en El Elegido del segundo ciclo y se negara a cumplir con su tarea, Gamma conversó sobre la posibilidad de traicionar a su equipo y Cris se mantuvo firme en que no sería capaz de jugarles en contra por la suma que estaba en juego.

