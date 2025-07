La respuesta de Rata cuando le preguntaron si era mejor que Sensei, del Desafío

Desde que inició el Desafío del Siglo XXI, Rata ha destacado no solo por su particular nombre, sino también por su agilidad en los Boxes, especialmente en el Blanco. Antes de sumergirse en La Ciudad de las Cajas, el Súper Humano concedió una entrevista para Mi primera sentencia, formato de Caracol Televisión en donde no solo habló de sus expectativas frente al programa, sino que también reveló que ya conocía a un ganador de otra edición.

Inicialmente, el joven de 24 años admitió que le llaman Rata debido a su estatura y la agilidad de lo caracteriza en las competencias de OCR, misma disciplina en la que se desenvuelve Sensei, ganador del Desafío en 2024. Cuando le preguntaron acerca de cómo es su relación como rivales en el terreno de juego, no dudó en reconocer que él es un gran atleta y que disfruta “pelearse” con él el primer puesto de los torneos.

"He estado compitiendo con él, lo aprecio mucho, pero en estos momentos me siento muy fuerte, lo respeto mucho. Cuando yo empecé en el OCR mi referente era Sensei porque él ya llevaba algunos años de recorrido en el deporte, entonces mi reto al principio no era ganarle, sino llegar a la categoría de ellos", dijo, añadiendo que después de un proceso largo ha llegado al punto de competir contra ellos y demostrarse a sí mismo que está al mismo nivel de su colega.

Según explicó, su secreto mejor guardado es que, a pesar de que le gusta mantener contacto con las personas de su círculo y socializar con otra gente, disfruta de mucho de su soledad y tratar de conectar son su propia esencia, lo que lo ha llevado a conocerse profundamente y entender un poco más de su historia.

Respecto a su situación sentimental aclaró que se encuentra soltero, pero hizo énfasis en que está concentrado cien por ciento en la competencia, pues quiere seguir midiéndose como atleta y dejar en alto el nombre de su región.

Finalmente, reaccionó a una foto que se tomó con su familia, de manera que reveló que ellos son el motor que lo impulsan a seguir adelante cuando la competencia se pone dura y que serán su recuerdo más importante mientras permanece en la producción de Caracol Televisión.

