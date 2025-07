Magic destapó que Dani le rogó para que dejara la capitanía de Beta: no salió en televisión

Magic concedió una entrevista exclusiva para El Sentenciado, formato de Caracol Televisión y el Desafío, en donde se refirió acerca de su paso por La Ciudad de las Cajas y algunos de los momentos más destacados que tuvo en los dos ciclos que estuvo en el programa.

Uno de ellos, de hecho, tuvo lugar en los primeros días, cuando Dani le pidió cambiar su capitanía con otra persona de la casa Beta debido a que le parecía injusto que fuera elegido por medio de una tarjeta que tomó al azar.



Lo que no salió en pantalla sobre la pelea de Dani y Magic en el Desafío

El Súper Humano confesó que él ya sabía que Dani era la primera Elegida del Desafío del Siglo XXI debido a que le pareció sospechoso cómo se comportó respecto a su liderazgo teniendo en cuenta que no siquiera había tenido tiempo para dar a conocer su estrategia de juego.

“Ella me dice como ‘no, deme la capitanía y yo le lavo los platos, le lavo la ropa, le tiendo la cama, hago esto. Póngame a hacer sentadillas’ y yo, no se la voy a dar (…) Pasa que cuando eres capitán o líder dicen que es un beneficio. No, es algo más duro porque el hecho de que usted lo tiene, se lo toma más personal”, explicó en el encuentro.

En este punto, Magic admitió que cedió su liderazgo para proteger a los azules teniendo en cuenta que los demás grupos los estaban viendo como una ficha débil y estaban atacándolos con los Chalecos de Sentencia; por lo que debía tomar sí o sí cartas en el asunto para no terminar de afectar a los suyos.

“¿Yo cómo iba a permitir eso como capitán? Lo que hago es salvarla a ella porque yo entrego la capitanía para salvarla. Ella me lo suplicó solo dos días nada más, de resto no me volvió a tocar el tema para nada más y ya llegó un momento en el que yo dije ‘ya viene el otro chaleco, yo tengo que salvar a una de mis niñas’ (…) Lo entrego y lo regalo. Era mejor salvarla”, mencionó.

