Claudia tomó radical decisión respecto a Valentina luego de que la llamara “bruta” en el Desafío

Uno de los momentos más llamativos que protagonizó Claudia en el Desafío del Siglo XXI, además de su polémica renuncia, fue la discusión que sostuvo con Valentina en la casa Beta. La Súper Humana participó en un en vivo de Caracol Televisión y Desafío en donde destapó el trasfondo de esta situación.

Mira también: Isa, eliminada del Desafío, se molesta con Cris por hacerlos perder una prueba: “Nos perjudicó”

Según explicó, esta discusión le afectó especialmente porque habían logrado crear una bonita amistad poco antes de entrar a La Ciudad de las Cajas y no pensó que su compañera la tuviera en un mal concepto como se lo hizo saber en su momento.



La decisión de Claudia sobre la amistad de Valentina en el Desafío

Al respecto, la exparticipante admitió que ya no la considera amiga suya: “Quedamos bien, pero (…) Me daba rabia. Si alguien habla tan mal de ti, pues tú ya no vas a confiar en esa persona, ¿sí? Porque si lo dijo fue porque lo sintió y los pensó, entonces pues cómo vas a volver a confiar en alguien así te pida disculpas. Listo, no pasa nada, pero amiga mía ya no vas a ser”, explicó en medio del encuentro.

Mira el video a partir del minuto 31:00

Publicidad

Mira también: Guajira y Ricky, del Desafío, se sacaron los trapitos al sol: “Las personas te traicionan”

Asimismo, admitió que la girardoteña sí le pidió disculpas por su comportamiento, pero añadió que ese pedazo no salió en las cámaras del reality de los colombianos. Aún sí, Claudia dijo que sigue sin creer en sus palabras, pues al salir de la competencia tuvo la posibilidad de hacer una maratón con los contenidos del programa y observó cómo su colega habló mal a sus espaldas cuando estuvo con Lucho en la Suite de ditu.

Publicidad

“Entonces yo digo: ‘¿pero a esta niña qué le pasa?’ Habla mal, pide disculpas, vuelve a hablar mal, vuelve a pedir disculpas. O sea, ¿en qué estamos? Hable mal, pero no pida disculpas y a mí no me hable. Eso era lo que me fastidiaba de ella”, dijo.

Mira también: Dani tenía el presentimiento que iba a volver al Desafío: le reveló su teoría a Andrea Serna

Por último, reveló que no se considera “bruta” ni “comodín” como lo dio a conocer la integrante de los azules y agregó que se siente tranquila con la decisión que tomó de salir del programa debido a que fue un paso que dio guiada en su propio bienestar.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.