Magic se despachó contra las mellizas del Desafío: no confiaba y sabía que Dani era La Elegida

Magic concedió una entrevista exclusiva para Último adiós, formato de Caracol Televisión, en donde no solo se refirió acerca de la estrategia que usó dentro del Desafío del Siglo XXI para fortalecer a su equipo Beta, sino también por qué decidió cederle tan fácil la capitanía a Abrahan.

Magic, del Desafío, admitió que no confiaba en las mellizas

El Súper Humano dejó claro que logró crear un vínculo estrecho con Dani y Tina durante los dos ciclos que estuvieron juntos; sin embargo, no desconoce que ellas hicieron todo lo posible por ganar protagonismo y cuidarse a sí mismas de la eliminación.

“A pesar de que les cogí cariño y todo, para mí las gemelas jugaban a cuidarse entre ellas (…) A pesar de que lo pensé mucho para salvarla a ella cuando sabía que ella era La Elegida, quería ponerla a pecar mucho porque no me pareció la manera en la que jugaba y cómo me pidió la cosa haciendo que el grupo se desestabilizara”, explicó.

Esta fue una de las decisiones más polémicas al inicio del reality, pues muchos no entendían por qué le había pasado el mando a Abrahan cuando no había tenido el tiempo suficiente para ejecutar una estrategia en contra de sus oponentes.

De igual forma, Magic reconoció que Claudia era la ficha “débil” de los azules, pues se mostró débil desde el primer ciclo al permanecer alimentación durante varios días y eso, al parecer, también afectó la convivencia dentro de la casa.

“Estaba frustrada, pero demostró físicamente era fuerte porque demostraba en cada competencia que la daba toda”, explicó.

Posteriormente, Magic aprovechó la oportunidad para destacar las habilidades de los hombres que quedan de pie en su equipo: Abrahan y Gero. Respecto al hijo de Juan Pablo Ángel reconoció que es muy ágil y que hace todo por llevar una buena convivencia con sus compañeros.

“Gero fue dos veces a Muerte y sacó a las personas y volvió y Gero fue el más rápido en la pista de agua. Él la está rompiendo y para mí ese muchacho les va a dar guerra”, mencionó.

Finalmente, habló de los proyectos que tiene a futuro luego de haber vivido la experiencia de estar en La Ciudad de las Cajas y cómo esto lo motivó a validar cada uno de los pequeños detalles que tiene en su cotidianidad.

