Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Se dice de mi
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Red  / Resumen capítulo La Red: Exparticipante del Desafío dejó de lado su físico y quiere ser predicador

Resumen capítulo La Red: Exparticipante del Desafío dejó de lado su físico y quiere ser predicador

Uno de los presentadores de La Red asegura que con la noticia siente que “quedó viudo”, además, varios famosos hablan de sus cirugías, cicatrices e inseguridades.