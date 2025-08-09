Resumen capítulo La Red: Exparticipante del Desafío dejó de lado su físico y quiere ser predicador

En este capítulo de La Red, Eileen reveló que, se sometió a varias cirugías que incluyen su espalda, abdomen, busto y piernas, esto lo hizo para sentirse un poco más cómoda con su cuerpo, además, Frank Solano contó que la actriz y exreina invirtió 80 millones en esto.

Por otro lado, Guajira habló sobre sus trucos para mantener su figura, los alimentos que consume y las rutinas que sigue en el ejercicio. Adicionalmente, desmiente haberse realizado una cirugía en el abdomen o una liposucción y dice que su cuerpo no es producto de la cirugía.

Finalmente, Black confesó que la atención por su físico durante el Desafío le trajo propuestas económicas y le llevó a abrir una página de contenido exclusivo, aunque no era lo que realmente quería. Tras una revelación en un sueño que interpretó como un llamado divino, decidió cambiar su estilo de vida para acercarse a Dios. Hoy está soltero, busca formar una familia bajo principios cristianos y se prepara para ser predicador, manteniendo su entrenamiento físico pero sin exhibirse como antes.

