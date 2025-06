Capítulo 113 Yo Me Llamo: En Original y Copia hay besos entre jurados: Aurelio se pasa con Rey

El capítulo 113 de Yo Me Llamo fue una de las noches más emocionantes de esta temporada. Bajo el concepto Original y Copia, los seis mejores imitadores del país se enfrentaron a un reto especial: cantar al lado de los artistas originales con un video a sus espaldas. La exigencia era máxima, y el Templo de la Imitación se convirtió en una verdadera máquina del tiempo.

La primera en presentarse fue Yo Me Llamo Gloria Estefan, quien dejó sin palabras a los jurados por su precisión vocal y gestual. Rey Ruiz la comparó con una “fotocopiadora” por lo idéntica que lucía frente al video original. Amparo Grisales aplaudió el empalme perfecto, mientras que Aurelio Cheveroni se le declaró en pleno show y dijo estar “enamorado”. Escola calificó la presentación como mágica.

Luego fue el turno de Yo Me Llamo Vicente Fernández, quien cantó ‘El Rey’ con fuerza y carácter. Aunque Amparo señaló que le faltó una sonrisa pícara y precisión en los pasos iniciales, Escola y Rey destacaron su color de voz y su conexión con el personaje. Más adelante, Yo Me Llamo Gloria Trevi cautivó al jurado con una interpretación impactante, aunque también recibió críticas por algunas imprecisiones vocales. La energía entre los jurados fue tal que terminaron dedicándose canciones, e incluso hubo besos entre Aurelio y Rey.

Yo Me Llamo Luis Alfonso tuvo una noche complicada. Amparo le llamó la atención por estar desconcentrado y tener errores de coordinación con el video. Escola lo defendió y resaltó su evolución, mientras Rey argumentó que las fallas fueron responsabilidad del material visual. Aurelio, visiblemente estresado, pidió que se calmaran.

El momento más emotivo fue con Yo Me Llamo Paquita la del Barrio, quien reveló que sufre de ataques de pánico y ansiedad. Confesó que este reto la hizo llorar y que lucha día a día por mantener la calma sin medicación. Su esfuerzo fue reconocido por todos los jurados.

Al final, Laura y Melina anunciaron que la ganadora de Original y Copia era Yo Me Llamo Gloria Estefan, quien se llevó 30 millones de pesos. La imitadora confesó que no esperaba ganar y que, aunque quería llorar, no le salían las lágrimas de la emoción.

Quiénes cantan en Original y copia de Yo Me Llamo

Yo Me Llamo Gloria Estefan canta ‘Mi buen amor’ de Fabio Alonso Salgado.

Yo Me Llamo Vicente Fernández canta ‘El rey’ de José Alfredo Jiménez.

Yo Me Llamo Gloria Trevi canta ‘Como yo te amo’ de P. Casas y M. Álvarez.

Yo Me Llamo Luis Alfonso canta ‘La venia bendita’ de Marco Antonio Solís.

Yo Me Llamo Paquita la del Barrio canta ‘Tres veces te engañé’ de Candelaria Macedo.

Yo Me Llamo José Luis Perales canta ‘Y cómo es él’ de José Luis Perales.

