Un doble de Yo Me Llamo gana 100 millones de pesos: aplausos de pie al decir qué hará con el dinero

No caben dudas de que este ha sido uno de los capítulos más emocionante de Yo Me Llamo y todavía falta más: Luis Alfonso se corona como el Mejor de la Noche y gana los tan esperados 100 millones de pesos. La celebración es total: gritos, abrazos, saltos y hasta un beso en pleno Templo de la Imitación.

Quién ganó los 100 millones de pesos en Yo Me Llamo 2025

Laura Acuña está en el escenario acompañando a los participantes cuando Armonio anuncia al ganador. El nombre de Luis Alfonso retumba en el set y desata la locura. Su doble corre hacia el muro de los famosos, donde activa la sorpresa millonaria. Apenas ve la cifra, grita, se ríe y besa emocionado a Gloria Trevi, con quien ha protagonizado varios momentos románticos recientemente.

“Si ganaba los 100, iba a compartirlo con ellos. Es lo que me ha enseñado la vida, y cuando uno da de corazón, recibe el triple de Dios”, dice. Amparo Grisales, sin perder su estilo, le lanza una indirecta al ver el beso: “¿Y el anillo pa’ cuándo?”.

Rey Ruiz, conmovido por el gesto de generosidad del ganador, se levanta y lo aplaude de pie. Todos los imitadores celebran, pero la felicidad es agridulce.

Quién fue eliminado de Yo Me Llamo

Acto seguido, se anuncia al eliminado de la noche: Pipe Peláez. Conmovido, se despide con gratitud:

“Solo agradecimiento. De cada uno de los jurados me llevo lecciones. Yo tengo mis sueños y mis proyectos, y quise venir a Yo Me Llamo a mostrarme. De los compañeros me llevo lo mejor, y hasta del lobito me llevo esa picardía”.

