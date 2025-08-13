Publicidad

Capítulo: Abrahan responde a las comparaciones con Alejo, del Desafío 2024: “No actué desde el mal”

En El Sentenciado estuvo el más reciente eliminado del Desafío Siglo XXI, Abrahan. Durante 39 minutos habló de su experiencia en La Ciudad de las Cajas, reveló con qué exparticipante no se ha vuelto a hablar.