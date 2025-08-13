Capítulo: Abrahan responde a las comparaciones con Alejo, del Desafío 2024: “No actué desde el mal”

Abrahan, el excapitán de Beta, estuvo en una entrevista en El Sentenciado y allí habló sobre el hecho de que su equipo bajó bandera. Si quieres revivir todo lo que dijo, no te puedes perder este capítulo.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.