Gio se derrumba al hablar de su infancia: perdió a su mamá a los 4 años

Al comienzo de este capítulo 30 del Desafío Siglo XXI, Gio, anterior capitán de Gamma, habla con Mencho, Rosa y Yudisa, sobre ese momento complejo que vivió cuando era un niño de solo 4 años.

“Mi mamá murió cuando yo tenía cuatro años. Yo iba a un colegio de ricos y en mi casa era una familia estrato normal. Una vez me fui a Francia, me empecé a sostener solo a los 19 años, me tocó empezar a trabajar y enviarle plata a mi tía. Convertirme en un hombrecito por mi cuenta me hizo valorar quién soy y qué tengo”, afirmó.



Después, les explicó a sus compañeras que equipo qué es lo que más le hace falta de todo lo que vivió de pequeño. Asimismo, dijo que todo lo sucedido es porque así la vida decidió que ocurriera y debía afrontarlo de la mejor manera.

“Es una experiencia y todo hace parte de la vida. Dios te puso ahí porque tenías que vivirla. Lo único que sí me hubiera gustado, era poder tener a mi mamá y a mi papá, esas figuras”, agregó.

Finalmente, indica que, aunque él tiene la nacionalidad francesa, él se siente orgulloso de ser colombiano y que está feliz por todas esas experiencias que le dio la vida. Aunque extraña mucho la figura tanto materna como paterna, sí fue muy duro cómo vivió la muerte de su progenitora.

“El único recuerdo de mi mamá fue en el hospital dormida, con un power ranger, después en el ataúd. Le agradezco a la vida, por lo menos que, el hombre que abandonó a mi mamá le dio la nacionalidad francesa, porque si no, no hubiera sido igual. Yo tuve gratis el colegio, la universidad, todo por eso, pero yo soy colombiano”, puntualizó.

