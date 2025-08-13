Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Gio se derrumba al hablar de su infancia: perdió a su mamá a los 4 años

Gio se derrumba al hablar de su infancia: perdió a su mamá a los 4 años

En Gamma, Gio empieza diciendo que ellos siempre están mirando hacia los demás en el Desafío y que eso le pasó cuando era pequeño. Allí no contiene las lágrimas al revelar ese momento complejo vivió.