Yo Me Llamo: ¿Cuánto dinero se llevará el ganador de la décima temporada?

Este 7 de enero se estrena la décima temporada de Yo Me Llamo, en esta ocasión Amparo Grisales , César Escola y Rey Ruiz serán los jurados, encargados de elegir al mejor doble de Colombia entre los cientos de artistas que se presentarán.

Premio de Yo Me Llamo

El doble perfecto de la temporada 10 tendrá que superar todas las etapas de la producción, inicialmente las audiciones, en las que podría obtener dos o tres estrellas para continuar dentro de la competencia y posteriormente lo que los jurados indiquen.

El o la cantante va a tener que adaptar su imagen, cabello, piel, maquillaje, vestimenta y hasta su estado físico para parecerse cada vez más a su artista favorito. En algunos casos esto será tarea fácil, pero en otras, casi un imposible.

Finalmente, como recompensa por ocupar el lugar de ganador en Yo Me Llamo obtendrá 500 millones de pesos como premio, pero este no será todo el dinero que esté en juego a lo largo de la producción, pues cada noche podrán competir para ser los mejores y ganar más plata. En Yo Me Llamo hay 1.100 millones de pesos esperando que los dobles perfectos los puedan obtener.

Quién ganó Yo Me Llamo en el 2023

A la final de la temporada 9 de Yo Me Llamo llegaron cuatro talentosos participantes, el doble de Luis Miguel, de Miguel Bosé, Yo Me Llamo Shakira y el imitador de Carin León, quienes trabajaron muy duro para llegar a esta etapa de la competencia.

Gracias a los votos de los colombianos se definió que el concursante que se llevaba el título de ganador de Yo Me Llamo en el 2023 era el imitador del cantante regional mexicano, Carín León, que conquistó los corazones de los televidentes.

Cuánta plata se llevó Yo Me Llamo Carin León en el 2023

En esa oportunidad el premio de la producción también era una millonada y por eso, cuando fue pronunciado como ganador, los jurados Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno le entregaron un cheque por 500 millones de pesos.

El doble perfecto de la novena temporada anunció que se gastaría el premio con su familia y también invirtiendo en finca raíz, de esta forma podría multiplicar el dinero y, con el tiempo, inyectarle capital a su carrera musical.

