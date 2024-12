La décima temporada de Yo Me Llamo será en 2025: Rey Ruiz y Laura Acuña se integran al equipo

Yo me llamo , el concurso de imitación musical favorito por los colombianos regresa en el 2025, con una nueva entrega en la que celebrarán la décima temporada encontrando a los mejores imitadores de todo el país.

Quiénes son los jurados de Yo Me Llamo 2025

Amparo Grisales y el maestro César Escola están ansiosos por conocer a los mejores dobles de los artistas más famosos, pero no estarán solos en esta búsqueda. A la mesa de los jurados llegará Rey Ruiz, una de las más grandes estrellas de la salsa que promete descubrir el doble perfecto.

Después de las convocatorias virtuales y presenciales por ciudades como Pereira, Cali, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y Medellín, esta temporada llegará cargada de talento y muchas sorpresas.

¿Los nuevos imitadores y los dobles exactos lograrán erizar a la diva de Colombia? No te pierdas el gran estreno de Yo me llamo 2025 el martes 7 de enero de 2025 a las 8:00 p.m.

Quiénes son las presentadoras de Yo Me Llamo 2025

En esta oportunidad, Melina Ramírez estará acompañada de la talentosa Laura Acuña, quienes se encargarán de acompañar noche a noche a cada uno de los participantes en su proceso de transformación y conversarán con los jurados acerca de los detalles vocales, físicos y de gesticulación que acerca o aleja a los concursantes de sus cantantes favoritos.

Las otras producciones que Caracol Televisión estrenará en el 2025

El 2024 se caracterizó por los dramatizados y programas que se transmitieron en las pantallas de Caracol Televisión, tal como lo fue el Desafío 20 Años, Klass 95, Devuélveme la vida, Pedro el Escamoso más escamoso que nunca, Escupiré sobre sus tumbas, entre otras, que conquistaron a los colombianos. En el 2025 los televidentes podrán disfrutar de producciones como Nuevo Rico, Nuevo Pobre, Yo Me Llamo, María la Caprichosa La Venganza de Analía 2 y más.

