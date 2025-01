Yo Me Llamo: La leyenda de la música latina llegará para darle sabor a las noches

En 2025 el concurso musical que busca los mejores imitadores en Colombia unirá a los televidentes el doble, por lo cual no puedes perderte ni un solo detalle de esta nueva temporada.

No te pierdas Yo Me LlamoYo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión desde el próximo martes 7 de enero de 2025 a las 8:00 P.M.

El nuevo jurado de Yo Me Llamo

Nada más y nada menos que Rey Ruiz, uno de los cantantes más aclamados de la salsa romántica, nominado a los premios Grammy Latino, y conocido por éxitos como 'Mi media mitad', 'No me acostumbro' o 'Si te preguntan'.

"Nunca había sido jurado en este tipo de formatos. Mi reto, además de hacer un buen trabajo como Jurado dentro de los parámetros requeridos, es entretener, hacer gozar y hacer reír al público en sus casas con un programa a la altura que se merecen", afirmó el cubano, y agregó: "Para convencerme, los participantes deben tener la capacidad de hacer una buena imitación del artista, tanto a nivel vocal, como en su expresión corporal y su parecido físico. Espero no dejar pasar ni un detalle y así darle mucho nivel".

Entre tanto, Amparo Grisales aseguró que: "Esta temporada es diferente porque hay muchísimo talento preparado. A mí me hacen erizar los cantantes con talento, a quienes vea con potencial, me encanta la gente joven interpretando música de otras generaciones, chicos de 22 y 25 años cantando rock. Esta temporada está muy emocionante, hay mucho potencial para convertirlos en el doble exacto".

Por su parte, César Escola dijo: "Cada año la exigencia es mayor. Los mismos participantes van poniendo la vara más alta, ya que, en cada temporada, nos sorprenden mucho más, vienen más preparados. El ganador de esta temporada no solo debe ser el doble perfecto, sino que también, con la interpretación, debe convencer al público y al jurado con la ilusión de tener al frente al artista original, sin parodias y con mucho respeto".

Quiénes son las presentadoras de Yo Me Llamo 2025

En esta oportunidad, Melina Ramírez estará acompañada de la talentosa Laura Acuña, quienes se encargarán de acompañar noche a noche a cada uno de los participantes en su proceso de transformación y conversarán con los jurados acerca de los detalles vocales, físicos y de gesticulación que acerca o aleja a los concursantes de sus cantantes favoritos.