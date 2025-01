¿Amparo Grisales se arrepiente de no ser madre?: Esto confesó la jurado de Yo Me Llamo

Antes del lanzamiento de la décima temporada de Yo Me Llamo , Amparo Grisales abrió su corazón para no solo hablar sobre lo que llega al programa que busca a los mejores imitadores de Colombia, sino que también quiso mostrar cómo es su forma de pensar y hablar sobre algunos temas que han rodeado su vida.

En una entrevista con Jorge Alfredo Vargas para Noticias Caracol, 'La diva de Colombia' respondió a una de las preguntas que más le han hecho a lo largo de los años y que no tiene que ver con su belleza, por lo que sin tapujos dio una respuesta muy sincera.

Amparo Grisales se confesó sobre la maternidad

Y es que muchos fanáticos de la jurado de Yo Me Llamo se han preguntado durante bastante tiempo acerca de por qué no se convirtió en madre, por lo cual las teorías no pararon de surgir, frente a lo que ella quiso dejar en claro la verdadera razón.

Cuando Jorge Alfredo Vargas le preguntó si ella alguna vez quiso ser madre, Amparo Grisales respondió de manera directa y sin problema: "la verdad no, nunca lo pensé".

Ante esto, destacó que ella estaba enfocada en la actuación y su trabajo, por lo que tampoco consideraba que eso fuese una decisión a la ligera y que no se vio en esto con los amores que tuvo cuando joven: "empecé muy pequeña mi carrera, la cual me apasiona".

No obstante, aprovechó para dar a conocer lo que piensa sobre las madres, mencionando cómo cree que sería ella si tuviese este rol: "yo admiro a las mamás, para mí son lo máximo. Criar hijos me parece una labor... yo no sé, yo hubiese sido super protectora, yo creo que no dejo ni que vaya al colegio (risas), qué susto. Me parecen unas valientes, heroínas totales".

Para finalizar este tema, Amparo Grisales hizo énfasis en que ama a su familia, sus hermanas, su hermano que está en el cielo, sus padres, sus sobrinos, pero que nunca se vio desempeñándose en la maternidad, por lo cual no buscó quedar embarazada, y que no se arrepiente de dicha decisión.