Yo Me Llamo Shakira 2023 se operó y presumió los resultados: ¿Ya no se parece a la cantante?

Yo Me Llamo es uno de los programas más queridos por los colombianos. Este reality reúne a talentosos imitadores de todo el país, quienes sueñan con convertirse en los dobles exactos de sus artistas favoritos. Los participantes que logran destacar por su talento, esfuerzo y dedicación suelen abrirse camino como imitadores profesionales, llevando sus espectáculos a diversos lugares del mundo.

Yo Me Llamo Shakira 2023 se operó

Andrea Correa, conocida en el programa como Yo Me Llamo Shakira 2023 , fue una de las concursantes más memorables de su temporada. Aunque no se coronó como ganadora, conquistó al público con su talento y carisma, llevando su espectáculo por todo el país y hasta Barbados.

Mira también: Yo Me Llamo Shakira confirma que está viviendo con el doble de Elvis Crespo: Se queda en Colombia

En mayo de 2024, Andrea tomó una importante decisión personal y se sometió a tres procedimientos estéticos en Barranquilla: una lipoescultura HD, un lipofilling corporal, y una transferencia de grasa a la zona del pecho. La imitadora documentó cada paso del proceso, desde la consulta inicial con el cirujano, la intervención quirúrgica, hasta su recuperación, compartiéndolo con sus seguidores a través de videos y publicaciones.

A pesar de haber sido tan abierta sobre el tema, desde mediados de 2024, Andrea centró sus redes sociales en promocionar covers de las canciones del álbum más reciente de Shakira, 'Las Mujeres Ya No Lloran', dejando de lado el tema de su cirugía. Sin embargo, en julio del mismo año, sorprendió con una publicación en bikini donde presumió los resultados de su operación.

Publicidad

Yo Me Llamo Shakira se cambió el look

El 1 de enero de 2025, Andrea volvió a captar la atención de sus más de 148 mil seguidores con un carrusel de cuatro fotografías en las que luce sus curvas, el abdomen marcado y un cambio de imagen: un cabello oscuro con puntas rojas.

En la sección de comentarios, sus fanáticos la han llenado de elogios, destacando su apariencia, felicitándola por los resultados de su transformación estética.

Te puede interesar: Yo Me Llamo Shakira cumplió un sueño tras el reconocimiento de la artista original

Publicidad

Qué hacía Andrea Correa antes de Yo Me Llamo 2023

En una entrevista exclusiva tras la final del programa, la imitadora de la artista mencionó lo que hacía antes de llegar a este importante escenario: "me dedicaba a hacer eventos como Shakira, no tanto tiempo, pero sí los hacía solamente en mi país Chile".

La doble de la artista barranquillera tiene 24 años. Es oriunda de Chile y durante su participación en el concurso musical logró recolectar 53 millones de pesos.