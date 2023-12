Yo Me Llamo Shakira cumplió un sueño tras el reconocimiento de la artista original

En la competencia de imitación más emocionante de la televisión, Yo Me Llamo , una participante ha sobresalido no solo por su asombroso parecido físico con la barranquillera Shakira, sino por un momento que marcó un antes y un después durante su paso por el programa.

Desde su primera aparición en el Templo de la Imitación, Andrea Correa, mejor conocida como Yo Me Llamo Shakira, ha dejado sorprendidos a los jurados con su gran interpretación de la estrella colombiana. Su audición con la canción 'Ojos así' impresionó a Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno , quienes se maravillaron con su talento y parecido con la artista original.

Su participación alcanzó un punto álgido en la competencia cuando la misma Shakira compartió una de las presentaciones de la imitadora en sus stories de Instagram, red social donde la barranquillera cuenta con más de 90 millones de seguidores. El mensaje de la artista fue corto, pero contundente, "Increíble, pero cierto. ¡Mejor que la original!", esta mención sin duda motivó notablemente a la imitadora a seguir trabajando para personificar a la intérprete de la mejor manera.

En una entrevista exclusiva con caracoltv.com, Yo Me Llamo Shakira compartió el momento exacto en el que supo del apoyo directo de la artista: "De verdad que fueron momentos muy complicados porque fue justo en un show en el que me tiraron a sentencia y eliminación. La verdad es que yo estaba muy triste ese día, estaba muy colapsada y justo llego a la Escuela, estaba Moisés y me muestra el Instagram".

El impacto fue inmediato en la participante: "Yo ‘¡Dios mío!’, es que no podía creerlo, o sea, estaba tan triste y de repente se me mezclaron las emociones. Estaba como que no podía creerlo, estaba feliz ".

La publicación de Shakira no solo fue un momento de alegría, sino también un impulso determinante para la imitadora: "Fue un sueño cumplido, fue muy mágico. Me impulsó muchísimo para darla toda y no irme eliminada, o sea, yo decía ‘Shakira acaba de postear esto, me dio su aprobación, cosa que nunca había hecho antes con ninguna imitadora. ¡Shakira, te amo mi reina!", expresó con emoción.

Este gesto de reconocimiento de la propia Shakira no solo fortaleció la confianza de la imitadora, sino que también reafirmó su compromiso de ser la mejor versión de la artista, demostrando así que a veces los sueños pueden recibir el respaldo más inesperado.

