Te recordamos algunos de los momentos más conmovedores de Yo Me Llamo 2023: más de uno lloró

Se acerca la gran final de Yo Me Llamo y ya están abiertas las votaciones para que selecciones a tu imitador favorito entre los cuatro participantes que demostraron su habilidad para ser el doble perfecto, se trata de los imitadores de Shakira, Miguel Bosé, Luis Miguel y Carin León.

La nostalgia de terminar una temporada más está presente, por eso, en Caracoltv.com te recordamos algunos de los momentos más emotivos del programa. Los jurados se conmovieron, lloraron, se enojaron y se emocionaron, así como los colombianos.

Yo Me Llamo Alci Acosta y Luis Miguel se llevan 100 millones de pesos:

La suerte y el destino acompañaron a los dos imitadores, quienes tras ser seleccionados por Sinfoni como los Mejores de la Noche, eligieron el busto de uno de sus compañeros. Sin saberlo, ambos obtuvieron tarjetas con el valor de 100 millones de pesos, el premio mayor en esta dinámica.

Mira el momento en el que el imitador del ‘Sol de México’ se gana la millonaria suma:

Yo Me Llamo Carin León recuerda a su mamá y hace llorar a Amparo Grisales:

Yo Me Llamo Carin León se presentó en el Templo de la Imitación y le dedicó su presentación a su madre, se sinceró al hablar de ella y les dejó saber a los jurados que no estuvo presente en su vida, pero ahora busca recuperar el tiempo perdido junto a su progenitora.

Como respuesta, Amparo Grisales se conmovió profundamente y le dice al participante que valore a su mamá, pues ella ya no la tiene, sin embargo, todos los días habla con ella, le pide bendiciones y la tiene presente en cada una de sus decisiones.

Escucha la reflexión de la ‘Diva de Colombia’:

César Escola rompe en llanto al pensar en su hijo:

Tras una presentación de Yo Me Llamo Miguel Bosé , César Escola no pudo evitar recordar a su hijo Martín y rompió en llanto, fue entonces cuando Amparo Grisales lo ayudó a explicar la situación, pues él no tenía fuerzas para hablar y dice: “Martín se gradúa, su hijo”.

Cuando ‘El Maestro’ se recuperó, expresó: “una declaración de amor tan hermosa, interpretada por un gran artista. Para los que somos padres y los que tenemos alguien para cuidar (…)”, aseguró que significa mucho la presencia de ellos en su vida.

Amparo Grisales se quiebra al escuchar que Yo Me Llamo Kany García soñó con ella:

En la primera etapa de la producción, específicamente en la audición de la imitadora de Kany García , Amparo Grisales se mostró muy conmovida, pues le dio una estrella roja y luego la escuchó decir que había soñado con ella.

La ‘Diva de Colombia’ derramó algunas lágrimas y les confesó a sus compañeros: “Me emocionan cuando me dicen esas cosas", César Escola le recordó que ella es importante en la vida de muchas personas y por eso, la jurado continuó: “me da pesar decirles que no, pero es que tienen que aprender, mejorar. Gracias por darle la oportunidad (haciendo referencia a Pipe Bueno), son tan amorosos. Dizque soñó conmigo, me parece tan lindo".

¿Qué otro momento de Yo Me Llamo 2023 pondrías en esta lista?

• ¿Cómo votar para escoger al nuevo ganador de Yo Me Llamo 2023?

A partir del 7 de diciembre de 2023, cuando finalice el capítulo en pantalla, los fanáticos podrán votar por su artista favorito ingresando al siguiente link: http://www.caracoltv.com/votayomellamo y tendrán tiempo hasta el 11 del mismo mes, faltando 15 minutos para que se acabe el programa. Cabe aclarar que durante este episodio se anunciará quien es el ganador, que es la persona que tenga mayor número de votos a su favor.

Los televidentes que quieran participar en la dinámica deben ingresar con el usuario y la clave con los que ya se encuentran inscritos en la plataforma. En caso de que se les haya olvidado los datos, puedes seleccionar la opción "recordar contraseña".

Por otro lado, los usuarios nuevos que quieran realizar el proceso deben ingresar datos básicos como nombre, apellido, número de documento de identidad, ciudad, celular, correo y contraseña. Adicionalmente, tienen que aceptar el tratamiento de datos y política de tratamiento de la información, así como también deben admitir los términos y las condiciones.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos de esta producción a través de Caracol Play .