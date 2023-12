Votaciones Yo Me Llamo 2023: Paso a paso para apoyar en la gran Final a tu imitador favorito

Luego de varias semanas llenas de emoción, Yo Me Llamo llegará a su Final el próximo lunes 11 de diciembre, por lo que los seguidores tendrán la tarea de escoger entre los imitadores de Shakira, Carin León, Luis Miguel y Miguel Bosé, quienes demostraron desde las primeras etapas que están más que comprometidos con su progreso en el programa. Descubre en esta nota de qué manera puedes ayudar a tu doble favorito a ser el ganador.



¿Cómo votar en la gran Final de Yo Me Llamo 2023?

A partir del 7 de diciembre de 2023, cuando finalice el capítulo en pantalla, los fanáticos podrán votar por su artista favorito ingresando al siguiente link: www.caracoltv.com/votayomellamo y tendrán tiempo hasta el 11 del mismo mes, faltando 15 minutos para que se acabe el programa. Cabe aclarar que durante este episodio se anunciará quien es el ganador, que es la persona que tenga mayor número de votos a su favor.

Los televidentes que quieran participar en la dinámica deben ingresar con el usuario y la clave con los que ya se encuentran inscritos en la plataforma. En caso de que se les haya olvidado los datos, puedes seleccionar la opción "recordar contraseña".

Por otro lado, los usuarios nuevos que quieran realizar el proceso deben ingresar datos básicos como nombre, apellido, número de documento de identidad, ciudad, celular, correo y contraseña. Adicionalmente, tienen que aceptar el tratamiento de datos y política de tratamiento de la información, así como también deben admitir los términos y las condiciones.

Es importante recordar que solo se puede votar una vez por navegador y/o dispositivo y/o usuario registrado dentro del tiempo establecido para el efecto. El ganador de Yo Me Llamo 2023 se llevará a casa la suma de 500 millones de pesos que no podrá ser canjeado o reemplazado por bienes muebles o inmuebles, servicios u otro tipo de recompensa.



¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.