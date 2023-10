Yo Me Llamo Kany García da a conocer qué detalles perfeccionará de su personaje

Después de conocer el veredicto de los jurados de Yo Me Llamo , la imitadora de Kany García reacciona ante lo sucedido en la Noche de Eliminación y expresa todo lo que ronda por su mente en este momento, dado que asegura que es imposible no sentir tristeza por su partida, pero a la vez felicidad por todo lo vivido en el concurso musical.

Es por ello que se siente orgullosa de los pasos que dio en el Templo de la Imitación, pues reconoce su evolución desde las audiciones hasta este octavo ciclo: "salgo siendo una artista y eso es lo que me encanta del proceso que viví. Me demostré a mí misma que pude salir del nido y experimentar cosas maravillosas".

En medio de esta charla, Yo Me Llamo Kany García aprovecha para afirmar que su mayor aprendizaje fue el haber ganado confianza en sí misma, viéndose como una mujer llena de poder. Al mismo tiempo confiesa que parte de lo mejor que le pasó durante este programa fue que los demás participantes la aceptaron como un miembro de su familia.

Analizando un poco su personaje y su espectáculo en la Noche de Eliminación, esta imitadora explica que el tipo de canción que eligió fue muy exigente, pero se compromete a seguir trabajando, especialmente en los graves, y a estudiar guitarra para seguir dando lo mejor de ella en los escenarios.

Al revelar el momento que para ella vale oro, la exparticipante resalta que fue cuando los jurados de Yo Me Llamo le dijeron que sí era este personaje, pues menciona que llevaba poco tiempo preparándolo y que no podía creer que ellos le dieran esta confianza.

Con una gran sonrisa en el rostro y con la meta de seguir creciendo como imitadora, la doble de Kany García expresa que lo más satisfactorio para ella fue: el ser parte de la familia de Caracol Televisión, pues siempre vio esto como un sueño, y los maravillosos recuerdos que se lleva con cada uno de sus compañeros del Templo de la Imitación.

Ya que los sueños no paran aquí, esta exparticipante nos cuenta que va a seguir perfeccionando su personaje, pues está segura que de ahora en adelante le saldrán muchos eventos y quiere estar a la altura de estos, por lo que se enfocará, inicialmente, en clases de guitarra y vocalización.

"Estoy súper contenta de haber llegado hasta acá, pero lo estoy más de haberles podido entregar todo este cariño y cada show con tanto amor que les dediqué a ustedes", finaliza Yo Me Llamo Kany García, quien está agradecida con los colombianos que la apoyaron durante su paso por este concurso musical.