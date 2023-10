Yo Me Llamo Alejandra Guzmán menciona el mayor reto de interpretar a una mujer siendo un hombre

Antes de hablar sobre su despedida del Templo de la Imitación, Yo Me Llamo Alejandra Guzmán recuerda con mucho cariño su primera aparición en el programa, pues fue protagonista de la historia que cautivó a muchos colombianos: "cuando me vi en pantalla fue maravilloso. A partir de allí todo ha sido un sube y baja, un carrusel de aprendizajes y sentimientos".

Con agradecimiento por todo lo recibido desde que se sumó a esta experiencia, este imitador revela que el mayor reto de interpretar a una mujer fue el tener de frente a un jurado tan exigente y ser observado por todos los colombianos, dado que es consciente de lo que representa este concurso musical en nuestro país y lo complicado que es convertirse en un doble perfecto.

A su vez, Yo Me Llamo Alejandra Guzmán comenta que no quería caer en la parodia y buscaba que su interpretación fuese lo más respetuosa posible, puesto que su intención era tocar el corazón de los televidentes de una manera genuina y complacer al público con la dignidad de un artista.

Esto hace que el exparticipante se anime a hablar sobre las mujeres: "les tengo admiración y respeto, completamente, porque son lo más lindo, son los seres más maravillosos que el mundo pudo crear".

Otro de los factores en los que confiesa que se esforzó durante su paso por el Templo de la Imitación fue en la sutileza en medio de la dureza que caracteriza a Alejandra Guzmán, pues recalca que a pesar de que la artista mexicana es una rockera ella no deja de ser femenina y tener ciertos toques que la caracterizan y la hacen una mujer empoderada.

En cuanto a los mejores recuerdos que se lleva de Yo Me Llamo, este exparticipante menciona que no puede quedarse con uno solo y que por eso se lleva las palabras de César Escola y la convivencia con todos los que estaban participando en este concurso musical, por lo cual no duda en hacer una mención de los dobles de Kany García, Greeicy Rendón y Alejandro Fernández .

Con la voz entrecortada, el doble de Alejandra Guzmán exalta que el haber formado estos lazos fue el mejor regalo que le pudo dar esta experiencia que tanto soñó y que ellos hicieron de su paso por el programa algo más gratificante.

Al mencionar sus planes luego de su eliminación en Yo Me Llamo, este exparticipante asegura que: "yo quiero ser actor, modelo, animador de televisión, véanme. Estoy abierto a las posibilidades, el tiempo de Dios es inequívoco, es perfecto, no quiero que se cumplan mis planes, sino los de él".

Ante esto, hace énfasis en que su anhelo es seguir creciendo como artista, pues es consciente de que debe perfeccionar su imitación de 'La Guzmán' y tiene la intención de hacer más fuerte su lazo con los colombianos, de quienes no se despide, sino que les da un hasta luego.