Yo Me Llamo Raphael afirma que gracias a su paso por el escenario venció muchos miedos

El haber hecho parte del Templo de la Imitación es un sueño que muchos colombianos quisieran cumplir, por lo que Yo Me Llamo Raphael nos cuenta sobre su paso por el concurso musical y lo que ocurrió durante la Noche de Eliminación, en la que tuvo que decirle adiós a su anhelo de catapultarse como el mejor imitador de esta temporada, aunque no ve todo perdido.

Con respecto a su presentación en este importante punto de la competencia, el exparticipante asegura que entregó todo de sí hasta el final, ya que considera que no se guardó nada, pues quería demostrarles a los jurados todo su potencial y talento: "me voy muy contento y feliz de todo lo que logré en este programa".

Asimismo, expresa que ve con orgullo el haber avanzado hasta aquí, dado que hubo muchas personas a las que logró superar, incluyéndose, debido a que nota un avance a comparación de lo que presentó durante las audiciones del concurso musical.

Yo Me Llamo Raphael afirma que seguirá trabajando arduamente en su personaje y que, además, continuará con su música, ya que es un apasionado por el arte y no quiere dejar que todo lo que consiguió se frene con su eliminación del Templo de la Imitación.

Al hablar sobre las opiniones y decisiones del jurado, este exparticipante expresa: "estoy totalmente de acuerdo con ellos en cuanto a lo expresivo. Hoy me dijeron una cosa muy bella y es que tengo la voz y el color, sin embargo, la cuestión corporal siempre ha sido un obstáculo para mí, pero el enfrentarme ante Colombia me llena de mucho entusiasmo".

Frente a estas declaraciones, Yo Me Llamo Raphael recalca que en este importante escenario aprendió a enfrentar sus miedos y que lo consiguió estando al frente de millones de personas que se conectan con uno de los programas más queridos por los colombianos.

Para él, lo más valioso de haber sido parte del Templo de la Imitación y su Escuela es el trato que les dieron a cada uno de los artistas que hacen parte de esto, además de llevarse al jurado en el corazón y el asombro de haber estado en un escenario tan cautivante y bello como el de esta edición.

Por supuesto, Yo Me Llamo Raphael no deja por fuera de esta mención especial a todos los compañeros y amigos que hizo durante su participación, por lo que con la voz entrecortada menciona que: "a todos ellos les envío un abrazo gigante y los voy a extrañar mucho".

Aunque este imitador no sabe qué vendrá en su camino y aún se siente muy impactado como para atreverse a dar algunas ideas, exalta que sabe que su paso por este programa no será en vano, dado su reconocimiento, y demuestra su anhelo para que todo lo que llegue sea lo mejor para él.

En cuanto a la dualidad entre tener su propia carrera y mantenerse como el doble de este cantante, el imitador hace énfasis en que: "Raphael fue en quien me inspiré para empezar a cantar, entonces claro que seguiré con el personaje de aquí para rato".

Dejando un lado el personaje y permitiéndonos conocer más sobre él, este exparticipante nos revela que es egresado de la Universidad Pedagógica Nacional como licenciado en música con énfasis en canto lírico. Aunque lo hizo en el 2018, desde el 2014 ya se desempeñaba profesionalmente en este campo: "espero que esto me siga abriendo más y más puertas para hacer muchas cosas bellas".