Yo Me Llamo Amy Winehouse recuerda el día más especial de su paso por el programa

En el capítulo 49 de Yo Me Llamo se vivió la noche de eliminación del quinto ciclo, en este, tres participantes tuvieron que decirle adiós a su sueño en este programa, pues su puesta en escena en el escenario no fue suficiente para convencer a los jurados. Ahora Yo Me Llamo Amy Winehouse reacciona ante lo que pasó en el Templo de Imitación.

"La noche de eliminación estuvo dura y tensa. Claramente, la competencia cada vez se pone más fuerte, pero yo me voy contenta porque di lo mejor de mí. Me quedo con cada comentario que me hicieron los jurados en algún momento, las críticas constructivas y el compañerismo de los chicos. Los admiro por su constancia y perseverancia”, expresa la joven.

Esta imitadora acepta que la canción que interpretó fue un verdadero reto, pero que de igual forma se esforzó como en sus anteriores las presentaciones; sin importar que a veces los nervios se apoderaran de ella.

Con respecto al recuerdo de oro que se lleva sobre lo que vivió en el concurso de imitación, ella dice que fue haber conmovido al jurado y al público; ya que esto le permitió superar ciertos miedos e inseguridades que tenía.

“El día de mi audición fue muy especial y uno de los más bonitos de mi vida. Tal como el personaje, estuve un poco sumida en la oscuridad y ahí yo volví a creer en mí y en mi talento; fue lindo que haya sido a través de una artista que admiro tanto”, relata.

Finalmente, agrega que ella estudió música contemporánea y que actualmente se está formando en edición y grabación de audio, pues su sueño más grande es vivir de la música y justo por esto viajó desde Perú y se presentó a Yo Me Llamo.

