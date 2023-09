Yo Me Llamo Espinoza Paz confiesa cuánto tiempo lleva tratando de convertirse en el doble perfecto

En medio de un mar de emociones, en los que se mezcla la felicidad con la tristeza, Yo Me Llamo Espinoza Paz dice adiós al Templo de la Imitación, en donde no solamente tuvo la oportunidad de presentarse en un escenario, sino que pudo perfeccionar este personaje con el cual quiere seguir adelante.

Agradecido por su paso tanto por el concurso musical como por la Escuela del mismo, este doble aprovecha para hablar sobre la decisión del jurado, confesando que era consciente de que la canción que interpretó en la noche de eliminación era muy retadora, puesto que el artista original la grabó apenas empezaba en la música y su voz estaba adaptada al género de banda.

Con la convicción de que las emociones le jugaron una mala pasada durante su presentación, el imitador de Espinoza Paz explica que en su espectáculo intentó revivir los inicios del mexicano y que puso todo el corazón y alma en su canto.

A su vez, les da las gracias a todos los profesores y a los tres jurados que hicieron parte de su camino en Yo Me Llamo al mencionar que aprendió mucho de ellos y conoció más detalles para tener en cuenta al perfeccionar su personaje, tal y como los movimientos o la forma de interpretar.

"Toda la vida voy a estar en gratitud con Yo Me Llamo y su Escuela", exalta este exparticipante, quien asegura que se lleva en el corazón cada una de las observaciones que le dieron, ya que sabe que ellos son los expertos y solo buscan que mejore presentación tras presentación.

Una de las tareas que se lleva del Templo de la Imitación, pues este doble de Espinoza Paz no va a parar aquí, es aprender a controlar las emociones e incrementar su concentración mientras que está en el escenario, puesto que eso es fundamental para no perder su personaje al interpretar.

Al no poder contenerse más, este exparticipante se conmueve al mencionar cuál es el mejor recuerdo que se lleva del concurso musical y a la vez asegura que son todos los compañeros con los que pudo compartir este sueño: "no quería llorar porque estoy feliz porque venía luchando por este sueño desde 2019. Uno hace enlaces con las personas con las que comparte, así que gracias porque me aceptaron como soy".

En este punto, Yo Me Llamo Espinoza Paz recalca la buena relación que cultivó con el imitador de Joan Sebastian y trae a colación una anécdota que ocurrió entre los artistas originales, dado que en una ocasión el artista popular se le arrodilló al legendario de la música romántica y le explicó que estaba siguiendo sus pasos como cantautor.

A su vez, nos confiesa que ya ha tenido la oportunidad de compartir escenario con Espinoza Paz, pero que anhela tener la oportunidad de hablar con él y decirle que: "con todo respeto y admiración, estoy muy agradecido porque gracias a él me cambió la vida y también a mi familia".

Tras estas declaraciones, en las que llora nuevamente, este imitador asegura que seguirá con su personaje, a quien le brinda un homenaje, y comenta que empezó a ponerse en sus zapatos luego de que una persona se le acercara, cuando era cantante de un mariachi, y le dijera que tiene ese don de los artistas mexicanos: tocar a la gente con su interpretación.

