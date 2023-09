Yo Me Llamo Joe Arroyo habló de los gallos y la razón por la que se le fue la voz en su show

Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno se reunieron en la noche de eliminación para escuchar las presentaciones de los imitadores que estaban en riesgo y dar a conocer quiénes debían abandonar la competencia. Lastimosamente, dentro de esos tres nombres estaba el de Yo Me Llamo Joe Arroyo, de manera que el artista concedió una entrevista a Caracoltv.com para hablar de esos problemas que tuvo en medio del espectáculo.

En primer lugar, el doble del artista cartagenero aseguró que se sintió triste no solo por él mismo, sino por su familia, ya que anhelaba que pudiera estar en un punto más avanzado de la producción. Asimismo, manifestó que aunque tuvo un gran desempeño en los ensayos, todo fue diferente en el show y fue precisamente eso lo que no perdonaron los expertos.

"Estaba tranquilo, salí a cantar, se me empezó a ir la voz, me empezaron a salir gallos y a fallar. Intenté sacarlo y no, no pude, pues terminé la canción, pero fue traumática porque en esta instancia el público y el jurado no rebajan nada", dijo en medio de la entrevista.

El imitador explicó que dentro de las experiencias que se lleva en el corazón se encuentra las veces en que se daba cuenta de que estaba cumpliendo un sueño que tenía desde hace años, pues argumentó que es muy diferente vivir el programa que verlo a través de una pantalla.

Por último, el concursante accedió a enviarle un mensaje al artista que está imitando, imaginando que todavía se encuentra en este plano terrenal, para expresarle la admiración que lo motivó a inscribirse a las audiciones del programa.

"Maestro Joe Arroyo, es mi artista favorito desde niño, lo llevo en mi sangre, en mi corazón. Gracias por enseñarme a interpretar, a bailar, a ponerle sabor a la música, al folclore, es el más grande de Colombia y espero haberlo representado muy bien, así que un saludo muy especial para el maestro, me siento orgulloso y voy a seguir trabajando y luchando con mi personaje y yo sé que confiando en Dios lo voy a sacar adelante", finalizó.



¿Quiénes son los presentadores de Yo Me Llamo 2023?

Carlos Calero es comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano, tiene un pregrado en Comunicación Cultural de la misma universidad y un Posgrado en Opinión pública y Marketing político de la Pontificia Universidad Javeriana. Es presentador, conductor y animador de televisión con más de 27 años de experiencia en medios de comunicación. Además, es consultor en oficinas de prensa, estrategia en comunicaciones internas y externas, coach en entrenamiento de voceros corporativos, consultor externo en talleres de expresión oral, hablar en público, manejo de escenarios públicos y presentación. En la actualidad es presentador del programa Día a día en Caracol Televisión y nuevamente los televidentes lo verán en Yo me llamo.

Melina Ramírez presentadora, empresaria y modelo caleña. Es conferencista espiritual e influencer digital de bienestar. Además, es reconocida por sus más de 9 años de trabajo en televisión nacional como presentadora de varios programas, entre ellos Yo me llamo, Desafío súper humanos, La vuelta al mundo en 80 risas y La vuelta a Rusia en 80 risas. Es una mujer apasionada, soñadora y amante de los grandes retos, que inició en los medios de comunicación presentando noticias deportivas.

