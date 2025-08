Capítulo: Isa, eliminada del Desafío, responde si quiso aprovecharse del interés de Zambrano

Isabel Carvajal, más conocida como Isa en el Desafío Siglo XXI, estuvo como invitada en El Sentenciado del Siglo, donde revivió algunos de los momentos más significativos y llamativos de su paso por el reality. Allí, la modelo paisa de 27 años se sometió a las dinámicas de la zona de retos, abrió su corazón sobre su vida personal y recibió una sorpresa muy especial de su mamá, que la hizo llorar.

Durante el espacio, Isa habló con sinceridad sobre su faceta como madre y reveló el vínculo especial que formó con otra participante desde la maternidad, una conexión que fue creciendo con el paso de los días la Ciudad de las Cajas. Además, se refirió a uno de los temas más comentados durante la competencia: su relación con Zambrano.

En la dinámica de “culpable o inocente” en la zona de Retos cuando se le preguntó si había querido sacar provecho del interés que Zambrano tenía en ella, Isa respondió con firmeza: “No, soy inocente, porque nunca me interesó eso. Si hubiera sido así, habría seguido su consejo y no me hubiera enchalecado, y aun así fui a Muerte”. Cabe recordar que Isa se puso el chaleco de sentencia voluntariamente, desafiando las recomendaciones de su entonces compañero y lo hizo para proteger a Yudisa.

