Julio, eliminado del Desafío, revela cuánta plata se llevó tras salir de la competencia

En las últimas horas, Julio e Isa, los más recientes eliminados del Desafío Siglo XXI, estuvieron en una entrevista de CaracolTV.com, en la que detallaron cómo fue su experiencia durante el tiempo que estuvieron en competencia.

Cuánta plata se llevó Julio al salir del Desafío

Una de las dudas que tenían varios televidentes e internautas fue resuelta en el en vivo que se llevó a cabo. Precisamente, Julio confesó que logró llevarse 3 millones de pesos, mientras que su compañera de Gamma obtuvo 10 millones 500 mil pesos. Luego de ello, él quiso revelar que, si no hubiera estado en la Suite ditu con Deisy, Cami habría sido una de sus candidatas.

A razón de esto, él cuenta por qué Deisy lo había escogido para compartir ese espacio juntos. Empezó diciendo que todo lo hizo como un acto de agradecimiento por haberla elegido para ser parte del equipo Omega.

Por otra parte, volvió a tocar el tema del momento de tensión que hubo en aquel equipo, en la que le pedía al capitán que estuviera más con ellos. Además, esa controversia que se generó luego de estar en Playa Baja.

"Todos veníamos con la ropa vuelta nada, con los zapatos, con todo. Pues solamente veo dos regaderas, entonces voy a espera a que ellas se organicen y mañana yo lavo lo mío. Me estaban diciendo que iban a echar la ropa a la lavadora, yo saqué dos camisas y se las pasé. De pronto de ahí también se pagaron para decir que no estaba ayudando. A ellos también les faltó comunicación. Yo venía estresado, me puse hacer un poquito de ejercicio también, estar listo para competir, para no dejarme poner tieso y estar más activo", expresó.

Posteriormente, Isa también participó en esta entrevista y allí se refirió a Zambrano y todo lo que vivieron dentro de La Ciudad de las Cajas. Ella dijo que en la Suite ditu estuvo muy tranquilo, porque ella sabe poner límites. Además, destacó que él fue muy respetuoso y que el beso fue consensuado. Además, que él le intentó decir que era El Elegido, pero luego lo vio en el Desafío a Muerte y se dio cuenta de todo.

