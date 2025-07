Julio, exparticipante del Desafío, nunca conoció a su papá: solo lo ha visto en fotos

En este capítulo de La Red, estuvo Julio, anterior capitán de Omega. Recientemente, salió de la competencia y muchos de los televidentes quedaron sorprendidos al verlo partir de la competencia. Hoy cuenta su historia.



Qué pasó con el papá de Julio, del Desafío 2025

Julio, exparticipante del Desafío, tiene 28 años, es de Acacías y fue criado por su madre, su abuela y sus hermanos, pues nunca conoció a su padre, un militar que desapareció antes de que él naciera. Su progenitora trabajaba como cocinera, mientras que él se desempeñó como salvavidas en las cascadas de la región.

Actualmente, está soltero y prefiere no tener distracciones para enfocarse en sus metas: sueña con ser actor, abrir su propio gimnasio y convertirse en alguien como el famoso Arnold Schwarzenegger.

Aunque por ahora no desea una relación, anhela formar una familia en el futuro. Tras salir del Desafío más pronto de lo que esperaba, no pudo contener las lágrimas y lloró porque no quería que su historia terminara en los primeros capítulos del programa.

