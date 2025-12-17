Hijo de Laura Tobón no aguantó la risa al ver a Caro Soto venciendo un miedo en televisión

El pasado 15 de diciembre se estrenó una nueva temporada de 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas', programa que este 2025 tiene como novedad la participación de Carolina Soto y Cuervo. La pareja, en esta oportunidad, estuvo en las Torres de Orlando en Soweto, Johannesburgo, Sudáfrica, lanzándose al vacío. Pese a que la presentadora al inicio no quería asumir el reto, terminó cumpliendo con su misión.

Hijo de Laura Tobón reaccionó a miedo de Carolina Soto

Fue precisamente Lucca, uno de los primeros en reaccionar a esta parte del primer capítulo, pues siguió la transmisión de Caracol Televisión en vivo en compañía de su mamá y de su papá, Álvaro Rodríguez, desde la comodidad de su cama. El pequeño no pudo aguantar la risa al ver que Soto se resistía a soltarse de la soga; sin embargo, se llevó una gran emoción al ver que finalmente sí cumplió con esta aventura en nombre de sus hijos.



"¿Qué va a pasar?", "¿Por qué está llorando?", "Va a saltar", "Va a llorar", "Que se tire, que se tire, que se tire", fueron algunos de los comentarios que hizo mientras observaba el episodio.





Lucca se ha convertido en uno de los hijos de figuras públicas más queridos de la televisión colombiana, pues a diario recibe mensajes de fanáticos en donde resaltan lo tierno y divertido que es: "Lo amo locamente", "Por qué es tan perfecto", "Me encanta la inocencia tan auténtica que tiene tu hijo, hermoso", "Lucca muy orgulloso de la mamita🥰🥰🥰🥰🥰", "Es que no hay nada que decir, cuando se trata de Lucca, él es único 🥰👍", son algunos de los mensajes que dejaron los usuarios de Internet en el post de TikTok, que en cuestión de horas recogió más de 30 mil 'me gustas'.

Mientras Soto sufría en Sudáfrica, Laura Tobón y Boyacoman disfrutaban de la cultura China y adoptaban a dos perritos robóticos en Chengdú. El humorista le hizo pasar pena a la conductora del programa con sus ocurrencias, pues no solo hizo comentarios jocosos relacionados con tecnología y los avances científicos, sino que también se atrevió a jugar kung-fú con una de estas figuras.

