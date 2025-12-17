Publicidad

Reacción de Lucca, hijo de Laura Tobón, al ver a Carolina Soto tirándose al vacío

Carolina Soto saltó al vacío en Torres de Orlando en Soweto, Johannesburgo, Sudáfrica. Su reacción en 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas' se hizo viral y Lucca, el hijo de Laura Tobón, tuvo cómica respuesta.

Hijo de Laura Tobón no aguantó la risa al ver a Caro Soto venciendo un miedo en televisión

La presentadora de 'Día a Día' estuvo en Sudáfrica junto a Cuervo venciendo el miedo de saltar al vacío en Sudáfrica, experiencia que quedó registrada en 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de dic, 2025
Cómica reacción del hijo de Laura Tobón al susto que se llevó Carolina Soto en 'La Vuelta el Mundo en 80 Risas.